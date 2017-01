Oravapartei 10 naise avalik toetus Pevkurile pahandas teisi sookaaslasi parteist: meie seas võib olla ka neid, kes toetavad teist kandidaati

Reformierakonna kümme tuntud naist saatsid eile kirja, milles avaldasid toetust Hanno Pevkurile. Täna varahommikul saabus kiri 14-lt samuti Reformierakonna naisliikmelt, kes soovisid avaldada omapoolse seisukoha vastuseks sookaaslastest parteilaste eilsele avaldusele.

"Valimistel Reformierakonna esimehe kohale on kaks kandidaati. Reformierakond on demokraatlik ühing ning praegu erakonnas toimuv ongi päris demokraatlik valimisprotsess. Ta on ehk organisatsioonile emotsionaalselt raske, ent siiski väga vajalik," leiavad allakirjutanud.

Nad jätkavad:

"On loomulik, et sellega seoses saab iga liige väljendada ainult oma isiklikku toetust ühele või teisele kandidaadile, sest teatavasti on igal erakonnaliikmel ainult üks hääl.

Seetõttu ei pea me õigustatuks siiani meedias ilmunud üldistavaid väljaütlemisi nagu "terve meie piirkond toetab", "naised toetavad", "erakonna vägevad toetavad" vms, sest nende ühiste nimetajate all võib olla ka liikmeid, kes soovivad toetada teist kandidaati. Leiame, et selliste väljaütlemiste kaudu kellegi enesetunde või otsustuse survestamine ei ole soliidne.

Tahame poliitikasse rohkem selgust, otsekohesust ja otsustavust. Kogu maailmas on inimesed viimasel ajal andnud signaali, et poliitikutelt oodatakse selgemat juttu, mis oleks konkreetne ja vähem looritatud ümmarguste sõnadega. Vastasel juhul võidab ühel või teisel moel vaid näiline demokraatia.

Reformierakonna ülesanne on selgitada kõigile Eestimaal elavatele inimestele, miks just meie erakonna liberaalne, parempoolne maailmavaade on Eestile parim. Seda saame teha koos oma enam kui 12400 liikme, sealhulgas rahvalt mandaadi saanud rahvaesindajate ja erakonna juhiga.

Erakond on üks tervik - mehed, naised, noored ja vanad. Seda tuleb hoida nagu pere ja isegi kandideerides ei tohi teha samme, mis võivad kedagi haavata. Kampaania oma erakonna sees olgu enda visioonide selgitamiseks, mitte vastaskandidaadi mustamiseks. Väärikas kampaania teeb au selle tegijale.

Nagu öeldakse - võitku parim mees, kes on selge visiooni, kindla sõna ja tugeva selgrooga. Igaüks saab ise otsustada, kes on täna parim erakonna juhi kohale.

Peale otsustust läheme edasi koos, ühtse meeskonnana."

Avaldusele on alla kirjutanud järgmised isikud:

Yoko Alender - riigikogu liige, Reformierakonna Põhja-Tallinna PKO (piirkondliku organisatsiooni) juht

Hele Everaus - arst, Reformierakonna liige

Eve Kivi - näitleja, Reformierakonna liige

Katrin Karisma – Krumm – näitleja, Reformierakonna liige

Õnne Pillak – Tallinna Volikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Heidy Purga - riigikogu liige, Reformierakonna Tallinna Kesklinna PKO juht

Meeli Pärna - Reformierakonna Pärnu MKO (maakondliku organisatsiooni) ja PKO juhatuse liige

Ülle Rajasalu - Harju maavanem, Reformierakonna liige

Laine Randjärv - riigikogu liige, Reformierakonna Tartu PKO juhatuse liige

Heli Suvi - Reformierakonna Mustamäe PKO juhatuse liige

Tiia Teppan - Tartu abilinnapea, Reformierakonna liige

Vilja Toomast - Reformierakonna Tallinna Nõmme linnaosa PKO juht

Terje Trei - riigikogu liige, Reformierakonna Jõgeva MKO juht

Kairi Uustulnd - Reformierakonna liige, endine peaministri büroo juht