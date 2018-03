Opositsioon võtab Viimsi vallavanema Siim Kallase pihtide vahele: kas koolijuhi Ene Koitla ametist vabastamine oli poliitiline otsus?

Viimsi vallavolikogu opositsioonisaadikud viitavad, et Viimsi keskkoolis on juhtimiskriis ning nõuavad, et vallavanem Siim Kallas segaduse osas aru annaks.

Delfi kajastas nädala alguses, et vallavalitsuse kinnitusel esitas kohaliku keskkooli senine direktor Ene Koitla eelmisel esmaspäeval omal soovil lahkumisavalduse. Kohalikud imestavad siiski, miks oli teade nii ootamatu, kas Koitla võis vallajuhtidega oma seisukohtades vastuollu minna? Nii Koitla kui vallajuhtide suud olid lukus, teemat ei tahetud kommenteerida.

Opositsioonisaadikud esitasid vallavanem Siim Kallasele arupärimise, kus uurivad, kelle algatusel toimus keskkooli direktori töölepingu lõpetamine. "Kas koolijuhi vabastamine oli poliitiline otsus," küsib fraktsioon Ühinenud Opositsioon. Viidatakse sellelegi, et koolil on murranguline aasta, kus organiseeritakse end ümber tugevaks üheksaklassiliseks põhikooliks. "Miks on vallavalitsus lasknud koolipidajana tekkida olukorral, kus vahetatakse koolijuhti keset õppeaastat?" Lõpetuseks küsitakse, kas uus sobiv kandidaat direktori ametikohale on juba olemas.

Viimsi vallavanem Siim Kallas sõnas nädala alguses Delfile: "Rääkige abivallavanem Janek Murakaga. Tema juhtis kõike seda protsessi ja nii palju, kui on kokku lepitud, et sellest räägitakse, tema räägib." Täpsustuse peale, et Murakas ei soovinud midagi öelda, kostis Kallas: "No, järelikult mina ka ei soovi."