Opositsioon üritab Arvo Sarapuud ametist kukutada

Täna kell 15 on Tallinna linnavolikogu erakorraline istung, kus toimub abilinnapea Arvo Sarapuu umbusaldushääletus. Lisaks annavad sotsid üle 300 allkirjaga prügipetitsiooni.

Petitsioonis nõutakse professionaalse prügiveoteenuse taastamist Tallinnas.

"Tänasel erakorralisel istungil toimuva umbusalduse hääletuse tulemus on paraku ette teada, sest linnavõim on suukorvistanud keskerakondlased linnavolikogus. Omakasule ülesehitatud prügimajandus on olukorra linnas muutnud väljakannatamatuks ja on aeg arvestada linlaste sooviga ja Sarapuu ametist vabastada," kommenteeris sotside fraktsiooni liige Hanno Matto. Petitsioonis on märgitud, et Nõmmel prügivedu teostav BWM teeb seda ebaseaduslikult, kuna neil puudub jäätmeluba. Soovitaksegi, et leping mainitud firmaga lõpetataks. Varem on meedias kirjutatud, et firmaga on kaudselt seotud ka Sarapuu ise.

Ilmselt ei pea kohvipaksu pealt ennustamagi, et umbusaldushääletus täna läbi ei lähe. Sellele viitab lihtne matemaatika - keskerakondlastel on volikogus üldenamus.

Sarapuu ise on varasemalt eitanud igasugu kokkumängusüüdistusi seoses prügiäriga. Ta on ka märkinud, et taandub tegevettevõtlusest ning keskendub poliitikale.