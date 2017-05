Opositsioon algatab Sven Sesteri umbusaldamise

Täna kogunenud Reformierakonna, Vabaerakonna ja EKRE fraktsioonide juhid otsustasid alustada allkirjade kogumist IRL-i kuuluva rahandusministri Sven Sesteri umbusaldamiseks, teatasid erakonnad.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri hinnangul väärib kogu valitsus eesotsas peaminister Jüri Ratasega umbusaldamist.

„Peaministri valikud valitsusjuhina ja Keskerakonnas toimuv oleks piisav alus ka peaministrile umbusalduse esitamiseks, ent hetke suurim probleem on siiski Eesti riigi võlgadesse viimine, uued maksud ja ettevõtluskeskkonna lõhkumine. Seetõttu otsustasime alustada allkirjade kogumist rahandusministri umbusaldusavaldusele,“ ütles Pevkur.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul näitab Sven Sesteri põhimõtteline meelemuutus eelarvetasakaalu osas, et selline inimene Eesti rahandust juhtida ei saa. „Olukord on skisofreeniline, kus Sester erinevates koalitsioonides on oma vaateid muutnud diametraalselt,“ märkis Talvik.

EKRE esimees Mart Helme ütles, et rahandusminister on tõestanud oma ebakompetentsust ja vastutustundetust riigi rahanduse korraldamisel. „Majanduse tõusulaine ootuses ei saa selline minister valitsuses jätkata,“ lausus Helme.

Millal umbusaldusavaldus üle antakse, selgub lähiajal.