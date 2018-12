Õpilasvahetuse ja vabatahtlikega tegeleva MTÜ annetused oleksid läinud SAPTK-le

YFU Eesti annetuste kodulehel juhatas püsiannetuste pangalink tegema annetust SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pangakontole ja põhjuseks oli märgitud "Objektiivi püsiannetus".

"Saime eile õhtul vihje vigase pangalingi kohta ning tänaseks on asi lahendatud. Tegu oli IT teenuse pakkuja eksimusega, mida ta ka tunnistas," ütles YFU Eesti tegevjuht Kadri Eensalu Delfile. "Maksekeskuse kui vahendaja andmetel ei saanud SAPTK meie kaudu ühtegi annetust," kinnitas ta.

Püsiannetuste pangalink lisati YFU Eesti kodulehele www.yfu.ee eelmise nädala teisipäeval.

YFU Eesti on vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärk on õpilasvahetuse korraldamine Eesti ja teiste riikide vahel vastavalt YFU (Youth For Understanding) kehtestatud standarditele. Nii korraldatakse õpilasvahetuse propageerimiseks erinevaid üritusi, jagatakse taotlejatele stipendiume ja tehakse palju muud seonduvat.

YFU Eesti pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme juba alates 1992. aastast. Esimesed õpilased said võimaluse minna välismaale samal hetkel, kui Eesti vabanes ja taastati Eesti Vabariik. Sellest ajast peale on Eestist käinud välismaal üle 1300 keskkooliõpilase ning Eestis üle 300 välisõpilase.