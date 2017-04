Õpilasesinduste liit haiguspuhangust Lihulas: põhjuseid, kuidas viirus levida võis, on väga palju

Nädalavahetusel kolmepäevast üldkoosolekut pidanud Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) selgitas, et põhjuseid, kuidas noroviirus Lihula gümnaasiumis levida võis, on palju ning täpsemate asjaolude selgitamisega tegeletakse. Haiglasse viidud kaks tüdrukut on tänaseks koju saanud.

Terviseameti analüüsid näitasid, et nädalavahetusel nakatus 200st õpilasest 40 noroviirusesse ehk maakeeli kõhuviirusesse.

"Põhjuseid, kuidas antud viirus levida võis, on väga palju, sest tegemist on ülimalt nakkava ning ettearvamatu viirusega ning samuti ei teata ka seda, millest antud nakkushoog võis pihta hakata," seisab liidu avalduses.

Liit kinnitas, et kõikide üldkoosolekul osalejate info on edastatud terviseametile, et vältida viiruse edasist levikut. Samuti teavitati osalejaid koheselt ka sellest, et nad järgmisel ja vajadusel ka ülejärgmisel päeval kooli ei läheks, et vältida teiste inimeste nakatamist.

"EÕEL mõistab haiguse leviku ootamatust ning loodab, et seekordne juhtum oli kogemuseks nii Õpilasliidu kui ka teiste organisatsioonide tööle sarnaste juhtumite edasiseks välitmiseks," märkisid liidu esindajad.

Kohapeal anti kõigile osalejatele kiireimas korras abi ning organiseeriti transport koju, samuti võeti koheselt ühendust haigestunute vanematega. "Paljud õpilased lahkusid Lihulast vanemate transpordiga, ülejäänud viidi koju tellitud bussidega. Kaks õpilast toimetati üldkoosolekult Pärnu haiglasse analüüside tegemiseks. Mõlemad tüdrukud on saanud nüüdseks koju," täpsustatakse.

Liidu esimehe Andreanne Kallase sõnul oli juhtum Eesti Õpilasesinduste Liidu 18 tegevusaasta jooksul esmakordne: "Varasemalt ei ole meil olnud selliseid juhtumeid. Meil on väga kahju, et selline haigus üldkoosolekul levima hakkas. Andsime endast parima, et võimalikult vähesed nakatuksid ja nakatunud abi saaksid."

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-­, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. Eesti Õpilasesinduste Liit on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu ligi 90 000 õpilast. Liidu kevadine üldkoosolek toimus 7.-9. aprillil Lihula gümnaasiumis.