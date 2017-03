Õpilasesindajad: loodetavasti jõuab koolilõuna toetuse tõus õpilasteni täies ulatuses

Eile õhtul valituskabinetis heaks kiidetud põhimõte kohalikele omavalitsustele ja erakoolidele eraldatava koolilõunatoetuse suurendamiseks 78 sendilt ühe euroni on Eesti Õpilasesinduste Liidu arvates väga tervitatav.

“Tuleb tõdeda, et pealtnäha väike muudatus on suureks edasiminekuks. Aastaid muutumatuna seisnud toetuse tõstmine annab loodetavasti koolikokkadele suuremad võimalused maitsvama, tervislikuma ja mitmekesisema lõunaeine valmistamiseks, arvestades ka noorte muutunud toitumisharjumusi ning -eelistusi. Riigi lisatoetuse abil on võimalik toetada näiteks laktoosi- või gluteenitalumatusega noori ning vähendada õpilase või tema vanemate koormat eritoidu valmistamisel, tagades paremad võimalused õpilaste vajadustele vastava lõunasöögi pakkumiseks,” sõnab Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Andreanne Kallas.

Valitsuse otsus igati teretulnud, kuna paljud koolid on näinud vaeva, et 78-eurosendise toetusega lastele tervislikku ning maitsvat koolilõunat valmistada. Paljudele lastele on koolilõuna ainukeseks soojaks toiduks, seetõttu on tähtis, et kõigile oleks koolilõuna tagatud. Maitsev toit ja täis kõht suurendavad kindlasti paljude kooliõpilaste koolirõõmu ja õpitahet, mis muudavad koolikeskkonna meeldivamaks.

Aktiivsete õpilastega tihedalt kokku puutuv Kallas on siiski murelik: “Oleme õpilastelt kuulnud, kuidas nende koolis tegutsev eraettevõte ei käitu õpilastele ette nähtud rahaliste vahenditega just heaperemehelikult või kasutab neid oma ärihuvide tarbeks. Loodame, et aktiivsete õpilaste, koolijuhtide ja koolipidajate koostöös leitakse ning parandatakse murekohad ning riigi täiendav panus jõuab õpilaste taldrikule täies ulatuses."