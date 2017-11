Õpetajate keskmine töötasu tõuseb järgmisel aastal 1380 euroni

Järgmisel aastal tõuseb kooliõpetajate keskmine töötasu vähemalt 1380 euroni. hetkel on õpetajate keskmine palk 1211 eurot.

Täna kohtub minister Mailis Reps Eesti haridustöötajate liidu, Eesti õpetajate liidu, Eesti linnade liidu ja Eesti maaomavalitsuste Liidu esindajatega, et leppida kokku uus õpetajate töötasu alammäär.

"Valitsus on leppinud tuleva aasta riigieelarve eelnõus kokku täiendavates vahendites õpetajate palkadeks, mis lubab tõsta õpetajate töötasu alammäära 1150 euroni ehk 100 euro võrra praegusest enam," ütles minister Reps. See tähendab, et õpetajate keskmine töötasu tõuseb vähemalt 1380 euroni, kuna riik annab kohalikele omavalitsustele raha ka õpetajate palkade diferentseerimiseks. Lisaks riigitoetusele panustavad kohalikud omavalitsused samuti õpetajate palkadesse, siis on võimalik, et keskmine õpetajate palk kujuneb tegelikult suuremaks.

Samuti toetab riik kohalikke omavalitsusi, et nad saaksid tõsta lasteaiaõpetajate palkasid. "Lasteaiaõpetajate miinimumpalk jõuab 2019. aastaks 90 protsendini üldhariduskooli õpetajate töötasu alammäärast ja magistrikraadiga lasteaednikel võrdsustub miinimumpalk kooliõpetajate omaga," lubab minister Reps. Kui käesoleva aasta alguses olid lasteaiaõpetajate sissetulekud piirkonniti väga erinevad, alates 520 eurost kuni 1087 euroni, siis alates 1. septembrist on kõik Eesti omavalitsused tõstnud lasteaiaõpetaja palga vähemalt 840 euroni ehk 80 protsendini kooliõpetajate miinimumpalgast.

Ministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiveri sõnul mõjutab õpetajate individuaalset sissetulekut ka asjaolu, et koguni 44% Eesti üldhariduskoolide õpetajatest töötab osalise koormusega. "Osaline koormus muutub probleemiks, kui õpetaja sooviks tegelikult töötada täiskohaga. Koolijuhtidel on võimalus kooli töökorralduse kaudu vähendada osakoormusel töötavate õpetajate hulka. Samuti aitab õpetajate täiskoormust tagada ja palganumbrit kasvatada see, kui omavalitsused viivad koolivõrgu vastavusse õpilaste arvuga," selgitas Kristi Mikiver.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele lepitakse õpetajate töötasu alammäär kokku kolmepoolsetel läbirääkimistel, millest võtavad osa õpetajate registreeritud ühenduste ja kohalike omavalitsuse üleriigiliste liitude esindajad ning valdkonna eest vastutav minister.

Õpetajate töötasu alammäär ehk miinimumpalk on kasvanud 2012. aastast 644 eurolt 1050 euroni tänavu septembris. Õpetajate keskmine palk on kasvanud 2012. aastast 812 eurolt 1211 euroni (31.07 2017 seisuga).