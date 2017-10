Õpetajad jäävad tänavale? Valimiste eel pidulikult avatud munitsipaalkodu seisab tühjalt, pedagoogidele võtmeid ei antudki

Eha Võrk (keskel) ajakirjanikele maja tutvustamas. Lubati, et õpetajate päevaks on hoone avatud, ent reaalselt on pedagoogid siiani teadmatuses, mil sisse saavad kolida.

Tallinnas avati valimiste eel pidulikult esimene munitsipaalkodu, mis mõeldud õpetajatele. Lindilõikamisega asi päädiski ja õpetajad on segaduses, kas ja millal üldse uude koju kolida saavad.

Oktoobri alguses said linnajuhid särada Tallinnas Lasnamäe nõrval kortermaja ees, mille 75 korteris (40 ühe- ja 35 kahetoalist) hakkavad elama ainult õpetajad ja nende perekonnad.

Kui 3. oktoobril EPL-ile hoonet tutvustati, kinnitas abilinnapea Eha Võrk, et maja avatakse õpetajate päeval, 5. oktoobril ja siis hakkavad õpetajad riburadapidi sisse kolima. Formaalselt avatigi, ent sellega asi piirdus.

Üks Delfi allikas räägib, et uudistest jooksis läbi, et õpetajad said võtmed kätte. Reaalsus olla aga see, et ükski õpetaja pole selles majas siiani käinud, veel vähem võtmeid näinud.

"Esialgselt lubati, et üürilepinguid hakatakse sõlmima 16. oktoobril. Aga jälle - mitte mingit infot. Saladuskatte all on teada, et käimas on mingi hankevaidlus ja lepinguid enne novembrit kindlasti ei tehta. Aga millal," imestab ta. "Kõik positiivse otsuse saanud õpetajad on infosulus. Paljud lõpetasid oma varasema üürilepingu, osadel lõppeb see oktoobri lõpus. Kuidas see võimalik on, et midagi ei räägita."

Eha Võrk tunnistab Delfile, et maja avamisega on tõesti tõrkeid. "Üks põhjus on see, et möbleerimise ja sisustamisega on plaanitust kauem aega läinud. Püüame hakkama saada ja need tööd ära teha," märgib ta.

Teine probleem on tema sõnutsi seotud halduslepinguga - nimelt korraldati hange ja leitigi haldaja, ent sellele firmale pakkumises alla jäänud konkurent vaidlustas hanke tulemuse. Ametnikud alles tegelevad selle olukorraga.

Võrk nendib, et õpetajad on tõesti infosulus. Nüüd, pärast Delfi küsimusi, võetakse viimaks tulevaste üürnikega ühendust ja antakse olukorrast teada. Millal õpetajad reaalselt saavad majja kolida, on aga jätkuvalt küsimärk.

Varasemalt on linna poolt kinnitatud, et eluasemed on olemas 65 kostilisele.Korterite eest küsitakse 5,21 eurot eluruumi üldpinna ruutmeetri kohta.