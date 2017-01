Ootepaviljoni ramminud bussijuht kukkus hiljem jääl ning viidi haiglasse

Pärnumaal Piistaojas käsipiduriga pidurdades ootepaviljoni ramminud ning seejärel olukorda kontrollima läinud bussijuht sai jääl kukkudes tõsise peahaava ning talle kutsuti kiirabi. Bussijuht oli varasemalt kurtnud probleeme piduriga. Täna tehtud tehnilisest kontrollist selgub, et bussi on liikluskõlblik.

Täna hommikul kell 5.57 Vändrast startinud maakonnaliini buss jõudis sõita pisut rohkem kui pool tundi, kui Piistaoja peatuses juhtunud intsidendi tõttu pidi kiirabi bussijuhi haiglasse toimetama.

Bussis oli õnnetuse hetkel kaks reisijat ja bussijuht. Paar peatust enne õnnetuspaika peale tulnud tõstukijuht Jaan Tint, kes esimese hommikuse bussiga igapäevaselt tööle sõidab, kinnitas, et buss oli tagumisi rattaid blokki pidurdades saabunud ka Tootsi peatusse. Varem ta sellist sõidustiili polnud bussijuhil täheldanud.

"Küsisin bussijuhi käest, et miks sa seda loha lased, bussipeatuse esised on libedad, buss liikus paar sentimeetrit. Ma mõtlesin, et ta tegi nalja, aga siis kurtis oma muret," selgitas Jaan. "Ta ütles, et piduritega on probleem. Et kohe, kui ta saab selle liini ära sõidetud, viib kohe kanali peale. Ütles, et see õhtune paarimees, kes talle bussi üle andis, oli selle vigase bussi andnud," kommenteeris Jaan.

Jaan tunnistas, et ei tea palju busside tehnilisest poolest. "Aga kui ta kurtis seal pidurite probleemi, siis oli ta ise ka nii kurb. Et katsub kuidagi edasi minna, ei taha liini ka seisma jätta, vaikselt läks," kirjeldas mees. Jaan istus tahapoole, kuid kuulis, kuidas bussijuht omaette kirus ja vandus. "Detailselt ma ei kuulnud. Aga ta on tugeva häälega, kui räägib omaette," teadis Jaan. Bussijuhi sõidustiil oli Jaani sõnul rahulik, nagu alati.

Loe veel

” Aga see õnnetus oleks võinud kuskil mujal ka juhtuda. Hea, et nii läks. Jaan Tint

Buss jõudis Piistaoja peatusse kella 6.34 ajal, sõiduki kiirus oli väike. "Aga nii kui ta käsipiduri peale pani, sõitis allamäge, keeras buss tagumise otsa vastu bussipeatuse serva," kirjeldas Jaan. Kuna bussiootepaviljonis ootas ka üks naisterahvast reisija, läks bussijuht kontrollima, ega ta viga pole saanud. "Nii kui ta bussist maha astus, nii ta kukkus," kirjeldas Jaan, toonitades, et õues oli tõesti väga libe.

Jaan kutsus bussijuhile kiirabi ning hoidis tal silma peal. "Ta ei olnud mõnda aega kontaktivõimeline. Askeldasin oma 15 minutit, enne kui kiirabi kohale tuli," kirjeldas Jaan.

Ettevõte: piduri peale jäämises pole midagi imelikku

Võimalik probleem - piduri peale jäämine - tõstatati juba eelmisel õhtul ning ka enne sõitu, varahommikul, uuris bussijuht, kas saab sõita. "Bussijuht helistas meie meistrile enne, kui ta liinile läks ja ütles, et ühel rattal on pidur peal. Meie meister ütles, et see ei ole probleem, sul on pidurid olemas, mine sõida. Ja kui oled liini lõpetanud, tuled töökotta. Nii oli hommikune jutt," selgitas Hansa Bussiliinide Pärnu regiooni juhataja Margus Maiste. Tema sõnul ei ole talvel midagi haruldust, kui pidur peale jääb. "Arvestades meie klimaatilist olukorda (pluss- ja miinuskraadid vaheldumisi, külmetab ja sulatab), ei ole selles midagi imelikku," lisas Maiste.

Maiste sõnul ei olnud bussijuhil vajadust käsipiduri kasutamiseks. "Ta üritas oma arvates vältida, et pidur uuesti peale jääks ja selleks ei olnud mitte mingit põhjust. See oli puhtalt bussijuhi oma otsus hakkata pidurdama käsipiduriga, kuigi kõik oli korras, buss sõidab siiamaani ja pidurid töötavad," selgitas Maiste.

” Bussijuht andis hommikul teada, et talle tundub, et üks pidur jääb peale. Margus Maiste

"Bussi tehniline seisukord on meie jaoks prioriteet number üks," kinnitas Maiste. Bussijuhtide otsuseid - nagu antud juhul käsipiduri kasutamist - on Maiste sõnul ettevõtel raske kontrollida, eriti hommikul kella kuue ajal. "Käsipidur on seisupidur, mis pannakse bussidele peale siis, kui sõiduk seisab. Miks ta proovis käsipiduriga hoogu maha võtta, on puhtalt tema otsus," lisas Maiste.

Sündmuskohale kutsuti ka eelmisel päeval sama masinaga sõitnud bussijuht, kes Maiste sõnul ei rääkinud midagi tehnilisest probleemist. Asendusbussijuht toimetas sõiduki Piistaojast Vändrasse ning seejärel Pärnusse garaaži. Maiste sõnul kinnitati töökojast, et bussi pidurid on korras, lisaks saadeti buss tehnoülevaatuspunkti kontrolli. Bussi tehnoülevaatuse aktist selgub, et sõiduk on liikluskõlbulik.