Ootamatu piirang: Tallinnas asuv lasteaed keelas lapsevanematel ühisüritustel oma laste pildistamise ja filmimise

Andmekaitse inspektsiooni kinnitusel seadus siiski nii karme tingimusi ei sea, austada tuleb vaid nende lapsevanemate soovi, kes ei ole nõus oma laste pildistamisega ja nende piltide avaldamisega, vahendas ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Tallinnas Mustmäel asuva Kadaka lasteaia hoolekogu võttis häältega 14:0 vastu otsuse, et lasteaed tellib ühisürituste nagu jõulupeo, lasteaia lõpupeo või muu sündmuse jäädvustamiseks ametliku fotograafi ning osalejatel keelatakse oma seadmega filmimine/pildistamine ning lasteaeda paigaldatakse "mobiilivaba ala" silt.

Tallinna Kadaka lasteaia lapsevanem märkis, et tema kui lapsevanema jaoks tundub selline keeld oma last pildistada või siis telefoniga filmida lihtsalt absurdne.

"Need on ju siiski ajaloolised hetked, mis kahjuks enam ei kordu ja mille tõeline väärtus ju tekib alles aastakümnete pärast. Ja samuti tahaks peo meeleolu vanavanematega jagada. Kuid jah, nüüd on see kõik keelatud ja antud olukord teeb kurvaks," nentis ta.

Tallinna Kadaka Lasteaia direktor Marianne Liiv ütles, et esimene põhjus oli see, et üldine pildistamine ja filmimine pidude ajal on üsna häiriv, sest kui praegusel nutiajastul kõik kaamerad ja tahvelarvutid korraga filmivad, siis ei saa lapsevanemad seda pidu jälgida ja teised külalised ning segatud on ka lapsed.

Juhataja lisas, et lasteaed küsib igal sügisel lapsevanematelt pildistamiseks ja filmimiseks ning nende piltide avalikustamiseks loa.