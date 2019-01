Ööseks Kopenhaagenisse lõksu jäänud Sirje Potisepp Nordicast: leian, et ka eestlased on väärikama teeninduse ära teeninud

Potisepp oli samal Kopenhaageni–Tallinna lennul koos Šveitsist Davosist Maailma Majandusfoorumilt naasva peaminister Jüri Ratasega, kuid temal ei õnnestunud SAS-i paar tundi hiljem väljunud Tallinna lennule saada, mistõttu sai ta Tallinna poole startida alles kell 15.

"Mis kurvastas, on see, et lisainfot ootasime lennujaamas üsna kaua. Siis tuli mingi mees ka lõpuks, kes meiega vähemalt tegelema hakkas. Püüdsin küsida, kas saaks mõnele teisele reisile suunata. Vastus oli eitav ja meile anti ainsa võimalusena täna kella 15.00 lend," ütles Potisepp enne tänast lendu Delfile. "Praegu ootame pardale minekut. LOT-i keskus kusagil Poolas kõnedele ei vastanud. Omavahel lennufirmad koostööd ei tee ega polnud mingit katsetki vähemalt osad inimesed koju saata," nentis ta.

"Samal reisil oli ka peaminister delegatsiooniga, kuid sain just nõunikult teada, et nad ise ostsid kohe piletid ja tegutsesid ja said ööseks koju," sõnas Potisepp.

Nordica reisijad, kes jäid ööseks Kopenhaagenisse, viidi lõpuks Park Inn hotelli, kus Potisepale sattus tuba otse suure hotelli ventilaatori kõrval. "Soovile vahetada vastati, et peate võtma selle, mis teile anti ja ei huvita. Lisaks ebamugavustele olen seega ka magamata," kurtis ta.

Kõigele lisaks olid Potisepal täna hommikuks kella 6-ks ostetud laevapiletid Helsingisse, mis jäi ära, sest polnud hommikuks koju jõudnud. "Seekord tõesti kavatsen kompensatsiooni küsida, mis õigus meil reisijatena on," kinnitas Potisepp.

"Leian, et ka eestlased on väärikama teeninduse ära teeninud. Kümneid kordi andeks antud, ikka sel põhjusel, et koju jõutud, kuigi tunde-tunde hiljem. Praegu pardale minekugagi jama, kuigi lennuk oli ammu ees," ütles Potisepp.