"Õnneks ta ei kippunud hammustama": Egiptuses talvituv Eesti pensionär täitis unistuse ja ostis kaameli

Mullu augustis kirjutas Õhtuleht ettevõtlikust pensionärist Aita Mihkelsoost, kes pakib igal aastal oktoobris kohvri ja sõidab Egiptusesse Nuweibasse talvituma.

Siis rääkis ta ka oma unistusest - kuna ta naudib kaameli seljas sõitmist, pakkus tuttav giid, et Aita võiks endale päris oma kaameli osta, kirjutab Õhtuleht.

„Vahepeal matsin selle mõtte maha, aga kuna eestlased on mulle selle jaoks juba veidi raha annetanud, tuleb see vist ikkagi teoks teha,“ rääkis Aita tookord Õhtulehele ja lubas, et oma kõrbelaevaga teeks ta eestlastele lõbusõitu suisa tasuta.

Kuna praegu on üheküüruline Sams tiine, ei saa veel tema selga ronida ega proovisõitu teha.

Aga kui see juba võimalik on, ootab Aita hea meelega eestlasi Nuweibasse külla ja lubab neil lahkesti tasuta kaameli seljas sõita nagu ta juba ka varem on välja öelnud.

