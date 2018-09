Õnne Pillak: vägivallatsevate noortekampade vastu võitlemiseks tuleb valgustada Tallinna pimedad nurgatagused

"Ma ei ole kindel, et valitsusliikmete kaamerate saatel külastused lahendaks noortekampadega seonduvaid probleeme. Pigem vastupidi. Suurem tähelepanu vaid suurendab isu. Pigem tuleb mõelda, kuidas muuta linnaruumi turvalisemaks ja pahanduste tegemine ebamugavamaks,“ ütles Pillak.

Ta tõi näitena, et Mustamäel, kus toimus viimane avalikkusesse jõudnud brutaalne peksmine, on üheks tõsiseks murekohaks hoovialade ja kõnniteede valgustamine.

"Mustamäel on hulgaliselt tänavaid, parke ja korrusmajade vahelisi alasid, mis on valgustamata. Kõnniteedest võib kohe näitena tuua Vilde tee lõigu, mis jääb Sõpruse puiestee ja Mustamäe tee vahele, või Sütiste tee kõnnitee. Mõlemal juhul on kõnnitee puude vahel ja valgustuseta pimedad koridorid," rääkis Pillak. „Kuid need on piirkonnad, mis on kooliteeks paljudele lastele ja noortele ning turu- ja poeteeks pensionäridele ja lastega peredele.“

"Tänavate ja hoovialade valgustamine on investeering, millega linn saaks inimestele kodukoha turvalisemaks muuta," kommenteeris naine.

„Muidugi võib öelda, et lahendus on inimestes endis, nagu seda on öelnud Mustamäe linnaosa vanem, kuid linnajuhtide ülesanne on inimestele pakkuda võimalusi. Võimalust tunda ennast kodukohas tänaval jalutades, pargis loodust nautides ja sõpradega kohtudes turvaliselt, sest need on valgustatud ega pea kartma, kas pimedast nurgatagusest keegi kallale kargab,“ arvas Pillak.