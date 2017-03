Õnne Pillak: keeleseadust tuleb täita ka Tallinnas

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on vastuvõetamatu olukord, et Tallinna linn rikub keeleseadust ja seda juba aastaid.

​"Eesti Vabariigis kehtiva keeleseaduse järgi peab koolijuht oskama eesti keelt vähemalt C1-tasemel," ütleb Pillak. "Tallinnas on vähemalt üks koolijuht, kes on seda seadust rikkunud üle viie aasta ja saanud korduvaid ettekirjutusi. Tallinna linnavalitsus on seda seaduserikkumist siiani üksnes õigustanud," on Pillak kriitiline.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe sõnul on selline käitumine vale, sest iga koolijuht on oma käitumisega eeskujuks õpilastele. "Mind siiralt üllatab, et Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas laseb sellisel olukorral edasi kesta. Kui varasemalt Edgar Savisaar ei lasknud ennast seadustest häirida, siis Jüri Ratasest ei oleks ma seda uskunud," ütleb Pillak.

"See kinnitab, et jutud Keskerakonna muutumisest on selge liialdus. Jüri Ratase poolt juhitav Keskerakond ei ole sisuliselt muutunud ning jätkab Savisaare-aegadele omasel venemeelsel kursil."

Hiljuti jõudis avalikkuseni uudis, kuidas Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi juht Sergei Garanža põrus järjekordses keeleinspektsiooni kontrollis.