Küsimusele, mis saab Allanist Tamme poliitikasse minekul, vastas Teede: "Kui Raivo tahab edasi mängida, siis midagi ei saa. Valimiste ajal peab ta mingi perioodi eemal olema ja sellega saame hakkama, eks siis tuleb mõelda, kas ta läheb reisile või kuskile mujale."

"Seda ikka juhtub, et mõni näitleja ei saa vahepeal käia võttel ja mul on sellega juba nii palju kogemust, et ma üldse ei karda, et ma põhjendada ei suuda," toob Teede seriaalikirjutamise eripärasid välja ning kinnitab, et sel ajal, kui Tamm ei tohi ekraanil olla, teda kindlasti ei ole.

"Muidu Allan on "Õnne 13" süda ja hing ja meie kõik teda armastame ja ootame tagasi," rääkis Teede ja lisas, et ta kirjutab seriaali ette umbes kuu või kahe võtta ning hetkel on töös aastavahetuse eriosa.