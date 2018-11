ONLINE-INTERVJUU | Martin Herem: enamus õppusele mitteilmunutest, kuid kontakteerunutest, ei saagi trahvi

Eelmisel nädalal toimunud välkõppekogunemisele „Okas 2018” ilmus kutsutud 1248 reservväelasest osalejate hinnangul umbes 650 ehk napilt üle poole. Ehkki kaitsevägi jäi üldjoontes välkõppusega rahule, sest peamine eesmärk ehk üksuse lahinguvõime saavutamine suuresti õnnestus, pöördus Eesti Päevalehe poole mitu õppusel osalenud reservväelast, kelle hinnangul oli õppusel mitu kitsaskohta.

Martin Herem vastas piiratud aja jooksul toimetuse valitud lugejate küsimustele õppuse ja keskmaa õhutõrje kohta.

Online-intervjuu Martin Heremiga

Kuikaugel on meie keskmaa õhutõrje võimekuse loomine, mis onlähiaastatel plaanis ja mis on hetkel suurimad puudujäägid meieriigikaitses?Esiteks ei pea ma keskmaa õhutõrjetsuurimaks puudujäägiks. Uut riigikaitse arengukava, mis hõlmabaastaid kuni 2030, hakatakse koostama järgmisel aastal. Tõenäoliselt tuleb sealteemaks ka keskmaa õhutõrje. Paraku sõltub keskmaa õhutõrje loominekolmest asjast. Eelarvest, inimestest ja ajast. Isegi kui meil täna oleksolemas kogu hankeks vajalik raha, ei ole meil kohe kuskilt võtta kohekoolitatud inimesi, kes selle süsteemiga opereeriks. Seega isegi vajalikueelarve olemasolul ei saaks seda võimet arendada kiiremini kui hinnanguliselt 4aastat.Samas on õhutõrje võimekus olemas meieliitlastel, kes suudavad selle vajadusel vaid päevade jooksul Eestissetoimetada. 2018 aastal tuli USA õhutõrje süsteem Patriot siia õppuste raameskolme päevaga.

Kui pooled väljakutsututest tuli kohale ja neile ei jagunud näiteks kindaid ja sokke, lisaks oli osa varustusest aegunud, kas varustust oleks üldse jagunud 1200 mehele? Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">Elementaarset ja sõjaajaülesannete täitmiseks vajalikku varustust jätkub kaitseväes 1200 ja enamale mehele (naistele ka). Ükski varustuselement ei ole sedavõrd aegunud, et ei sobiks meie varustuse standartidega. mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#1F497D; mso-fareast-language:EN-US">

Keson inimesed, kes kaitseväesvastutavad varustamise eest?Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Esimene vastutaja onpataljoni ülem. Tema vastutab varustamise eest üksuse formeerimisel japuuduoleva varustuse tellimise eest. Temast kõrgemal tegelevad varustusemääramise ja tellimisega juba järgmised tasemed.Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Selle eest, et hangitudvarustus oleks õigeaegselt toimetatud üksustesse, vastutab toetuse väejuhatuseülem. Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Selle eest mida hangitakse,vastutavad juba kaitseplaneerijad ja kokkuvõttes nii kaitseväe juhataja, kuikaitseminister.

Miks ei võiks Eestis olla nagu Šveitsis, kus meestele on kätte jagatud vajaminev varustus ja relv juba kodus olemas, et kui tekibki vajadus kodumaad kaitsta, saab iga reservväelane oma asjad kodust haarata?Eestis on täna inimesed sedavõrd liikuvad, et „koju antud varustus“ ei pruugi üldse paikneda seal, kus reservväelane saab teate kogunemist. See tähendab reservväelasele liikumist teate saamise kohast, varustuse paiknemise kohta ja siis veel kogunemispunkti. See võtab palju rohkem aega, kui individuaalvarustuse kätteandmine formeerimispunktis. Oleme arvutanud, et tänane süsteem on kindlam. Samas kaalume teatud reservväelastele teatud varustuselementide kätteandmist tulevikus.

Jääb vägisi mulje, et see õppus korraldati ainult selleks, et kohale mitteilmunutelt see 1200 eurot sisse nõuda. Kui palju on juba trahviotsuseid tehtud? Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Tänaseks ei ole veel ühtegi trahviotsust tehtud. Väärteo menetlused alles algavad. Kuid kaitsevägi ei ole kindlasti huvitatud inimeste trahvimisest, vaid kohale tulevatest ja kontakteeruvatest reservväelastest. Kogemuse põhjal võib öelda, et enamus õppusele mitteilmunutest, kuid kontakteerunutest, ei saagi trahvi – neil on mõjuvad põhjused. Pahatahtlikele kõrvalehoidjatele on trahv ilmselt taskukohane. Calibri;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">

Mida see ütleb eestlaste kaitsetahte kohta, umbes pooled kutsututest ilmusid õppustele ja neilegi ei jätkunud varustust?Täpsemalt üle poole ilmus ja üle 300 küsis vabastust. Me ei tea kas päris kriisi korral oleksid nad samuti vabastust küsinud. Tähtis on see, et enamus võttis ühendust või tuli kohale. Ja selle tulemusega saime me üksuse komplekteeritud. See tulemus on kaitsetahte seisukohalt vähemalt rahuldav. Varustust jätkus kõigile peale seda, kui toodi juurde teistest ladudest, mis võttis aega, kuid needki meie ajaliste normatiivide sees. Peamine on aga see veel kord: selle isikkooseisu ja varustusega oleks me suutnud täita oma ülesannet. Elementaarne varustus oli olemas.