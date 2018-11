ONLINE-INTERVJUU | Esita oma küsimus tulevasele kaitseväe juhatajale Martin Heremile

Eelmisel nädalal toimunud välkõppekogunemisele „Okas 2018” ilmus kutsutud 1248 reservväelasest osalejate hinnangul umbes 650 ehk napilt üle poole. Ehkki kaitsevägi jäi üldjoontes välkõppusega rahule, sest peamine eesmärk ehk üksuse lahinguvõime saavutamine suuresti õnnestus, pöördus Eesti Päevalehe poole mitu õppusel osalenud reservväelast, kelle hinnangul oli õppusel mitu kitsaskohta.

Jäta lõppenud õppust ja ka Eesti riigikaitset laiemalt puudutav küsimus meie kommentaariumi.

Online-intervjuu Martin Heremiga

Mida see ütleb eestlaste kaitsetahte kohta, umbes pooled kutsututest ilmusid õppustele ja neilegi ei jätkunud varustust?Täpsemalt üle poole ilmus ja üle 300 küsis vabastust. Me ei tea kas päris kriisi korral oleksid nad samuti vabastust küsinud. Tähtis on see, et enamus võttis ühendust või tuli kohale. Ja selle tulemusega saime me üksuse komplekteeritud. See tulemus on kaitsetahte seisukohalt vähemalt rahuldav. Varustust jätkus kõigile peale seda, kui toodi juurde teistest ladudest, mis võttis aega, kuid needki meie ajaliste normatiivide sees. Peamine on aga see veel kord: selle isikkooseisu ja varustusega oleks me suutnud täita oma ülesannet. Elementaarne varustus oli olemas.