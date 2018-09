Onkoloogid soovivad kiiritusravi ka uude Tallinna haiglasse

Praegu on spetsialiseeritud vähiravi võimalik kolmes Eesti haiglas: Tartu Ülikooli kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaiglas. Kui süsteemset vähiravi saavad patsiendid eelmainitud kolmes Eestis haiglas, siis kiiritusravi osakonnad paiknevad ajaloolistelt väljakujunenult Tartu Ülikooli kliinikumis ning Eesti Onkoloogiakeskusest ületooduna Põhja-Eesti regionaalhaiglas.

Praegu on Eestis kuus väliskiiritusravi aparaati ehk 4,6 aparaati 1 miljoni elaniku kohta, millega Eesti jääb endiselt allapoole Euroopa mediaani. Ka siis, kui kahe regionaalhaigla plaanid täituksid ning Eesti saaks täiendavalt juurde veel neli kiiriitusravi masinat – neist kaks Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning kaks Tartu Ülikooli Kliinikumi –, siis jääks Eesti sellegipoolest ravi kättesaadavuse osas vaid Põhjamaade 2013. aasta taseme juurde.

Sisuline kvaliteetse ravi kättesaadavus sellega aga oluliselt ei paraneks. Nimelt suureneb elanikkonna vananemise ja suurema vähki haigestumise tõttu Euroopas juba aastaks 2025 kiiritusravi vajadus ligikaudu 16 protsenti. Samuti on viimasel kümnendil vähihaigete väliskiiritusravis laialdaselt kasutusele võetud mitmeid uusi efektiivseid ravimeetodeid, näiteks täppiskiiritusravi, IMRT, IGRT või radiokemoteraapia. Kõik need eelmainitud metoodikad on ühest küljest oluliselt tõhusamad ravitulemuse parandajad, olles oma radikaalsuselt võrreldavad kirurgilise raviga, samas aga väheste ravikõrvaltoimetega ning rakendatavad kehapiirkondades, kus kirurgiline ravi ei oleks tehniliselt võimalik. Teisest küljest on need metoodikad ülitäpsest kiiritusmahust tingituna ka väga töömahukad. See omakorda tingib patsientide selekteerimise enne kiiritusravijärjekorda lisamist ning lõpptulemusena süvendab niigi piiratud ligipääsu kiiritusravile.