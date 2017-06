On, mida oodata! Delfis saab kolm päeva peomöllu keskele sukelduda koos Karl Vilhelmi laulu- ja tantsupeo vlog'iga!

Sel nädalal tasub telefonil aku täis hoida, oled sa siis ise laulupeol, tantsupeol või hoopis kaugemal, sest kolme päeva jooksul saab noorte suurest peost vahetu ülevaate Karl Vilhelmi Valteri videopäevikust! Selle leiad otse Delfi avalehel või siis DelfiTVst!

Hiljuti noorte teadussaate Rakett69 saate võitnud Karl Vilhelm kaua ei mõelnud, kui kaalus, kas laulupeo ajaks endale lisaks niigi plaanis olnud laulmisele ka videopäeviku pidamine ette võtta. Mõte meeldis, järelikult on vaja teoks teha!

Videopäevik ehk vlog kestab kolm päeva: reedel näeme, kuidas läheb tantsupeo avaetendus ning laupäeval saame maigu sellest, mis tunne on laulupeolistel proovis.

Pühapäeval tuleb aga postitusi kõige enam – juba hommik algab suureks peoks sättimisega ning siis on meil võimalik koos Karl Vilhelmiga teha läbi rongkäik. Just see, et ka suurt pidu saab näidata üksiku osaleja vaatanurgast, on noormehe meelest kõige toredam.

"Kõige ägedam on, et inimesed, kes ise pole laulupeol käinud, saaksid maitse suhu koos kõigi nende tuhandete inimestega. Näiteks, mis tunne on olla kaare all ja teha lainet. Ja siis tuleb laine publiku seest tagasi, see on niivõrd võimas!" kirjeldas ta ühte elementi, mida proovib kindlasti ise videopäevikusse peale saada.

Ka lubab ta olme meieni vahendada kõikvõimalikud huvitavad väikesed olmedetailid, millest need, kes telekat vaatavad, ilma jäävad.

"See hetk, kui sa saad need toidutalongid koos käepaelaga kätte, on kõige olulisem. Toidutalonge peab hoidma veel rohkem kui käepaela, neid ei tohi ära kaotada! Oo, see supp seal iga aasta, seljaka või mis see on, ma räägin teile täpselt, milline see seal sel aastal on!" Karl Vilhelm lubab toidust teha kohe mitu postitust. Okei, ootame.

Karl Vilhelm Valter Foto: Madis Veltman

Dušši all lauljast kolmekordseks laulupeoliseks

"Ma laulan duši all," kinnitab ta kui uurida, kus ta laulmisega tegeleb. Tegelikult käib Karl Vilhelm Gustav Adolfi gümnaasiumi segakooris ja laulupeole läheb ta juba kolmandat korda. Aga see pidu tuleb bariton Karl Vilhelmile veidi teistsugune.

"See on minu jaoks esimest korda segakooriga – saab laulda "suurte poiste" laule. Eelmine kord käisin poistekooriga. Nii et tuleb hoopis teistsugune!"

Karl Vilhelmi vaieldamatud lemmiklood on alati "Ta lendab Mesipuu poole" ning "Mu isamaa on minu arm on".

Vaata videost Karli Vilhelmi esimest postitust, mille ta tegi vist Eesti kõige tuulisemas paigas, et katsetada, kuidas mikker töötab!

Karl Vilhelm Valter Foto: Madis Veltman

Jälgi kõike Laulu- ja tantsupeoga seonduvat ka Noorte Laulu- ja tantsupeo erilehelt!