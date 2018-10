Omniva on Raplamaal raskustes postipakkide edastamisega, pakke jagavad madala tasu eest poemüüjad

"Ettevõte on sulgenud järjest postkontoreid ja postipunkte, kuid asemele ei ole tulnud uusi arendusi," kirjutab Raplamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Heiki Hepner.

Hepner toob näiteid, kus Omniva postiteenuses puudujääke on. Nimelt prooviti Rapla Tarbijate Ühistu kaupluses postipakkide vahendamise teenust, kui müüjad jagasid pakke laiali. "Müüjate vastuseisu pärast lõpetati teenus - postipakkide rohkuse tõttu ei saanud müüjad enam põhitööga tegeleda. Eesti Posti kompensatsioon on üliväike - Kehtna kaupluses 100 eurot kuus täiskoormusega töö eest," kirjutab ta.

Samuti on Omniva lubanud paigaldada Kehtnasse ja Järvakandi alevisse pakiautomaate, kuid see ootus pole realiseerunud. "Omavalitsuse töötajad on sunnitud olema pakikulleriteks, et võtta Rapla pakiautomaatidest pakid ja viia need Järvakandi alevisse või Lelle ja Eidapere alevikesse," kirjeldab Hepner olukorda.

Omavalitsustes oluliseks infoallikaks olevate vallalehtede laialikanne on samuti Raplamaal häiritud. Vallalehti käsitletakse kui reklaami, sest need pole seotud adressaatidega. "Rapla valla kagunurgas on Omniva kandepiirkondade jaotuse järgi Türi piirkond. Omniva on nõus selles piirkonnas vallalehti jaotama, kui jaotuspunkti tuuakse minimaalselt 300 lehte, kuigi reaalselt on vaja välja jagada kõigest pisut üle 70 lehenumbri. Lisakoguse viimine tähendaks aga trükikoguse suurendamist. Praegu on olukord lahendatud selliselt, et Türilt tööle sõitev abivallavanem viib ise vajaliku koguse lehti Eesti Posti jaotuspunkti. Rapla vallavanem nentis, et on teinud Omniva juhtkonnale pöördumise, kuid on saanud vastuseks lakoonilise "meie süsteem toimib nii"," kirjutab Hepner oma kirjas Mäggile.