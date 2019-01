Omavalitsuste sisekontrolli tõhustamiseks valmis juhend

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärve sõnul on ministeeriumi soov toetada ühinemiste järgseid kohalikke omavalitsusi nende tegevustes ja eesmärkide saavutamisel.

„Ühinemise järel on paljud vallad ja linnad pöördunud meie poole küsimusega, kuidas praktiliselt üles ehitada oma sisekontrolli süsteem ja tagada ka selle toimimine. Kuna tõhusal sisekontrollil on rikkumiste ennetamiseks oluline roll, siis loodame, et valminud juhend koos järgnevate koolitustega on kohalikele omavalitsusele selles vallas praktiliseks abiks,“ ütles Uusjärv.

Seaduse kohaselt peab volikogu looma eeldused ja valla või linnavalitsus rakendama sisekontrollisüsteemi. Selle moodustavad omavalitsuse igapäevatöös rakendatavad korrad, reeglid, juhendid ja protsessid, mis puudutavad kõiki omavalitsuse töötajaid ja nende tegevusi.

Uus juhend annab hulga praktilisi tööriistu sisekontrollisüsteemi kujundamiseks ning seda saavad oma töös kasutada nii volikogu, valla- või linnavalitsus, teenistujad, hallatavad asutused ja teised kohaliku omavalitsuse juhtimisega seotud osapooled.

Juhendis selgitatakse sisekontrollisüsteemi teoreetilist tausta ja põhimõtteid ning volikogu, valitsuse ja ametnike rolle koos praktiliste näidete ning juhistega. Juhendis on eraldi kontroll-lehed abistamaks kujundada sisekontrolli toetuste eraldamisel, taotluste menetlemisel, hangete läbiviimisel, vara kasutamisel, otsuste kujundamisel ja finantsjuhtimisel.

Rahandusministeeriumil on kavas sel aastal korraldada ka koolitused, et abistada kohalikke omavalitsusi sisekontrollisüsteemide uuendamisel ja välja töötamisel.

Juhendiga saab tutvuda, vajutades pildile: