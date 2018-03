Omastamises süüdistatud Keskerakonna Paide osakonna esimees peab tegema 200 tundi üldkasulikku tööd

Keskerakonna Paide osakonna esimees ja Paide Halduse juhatuse liige Janno Lehemets peab ettevõtte maksejõuetuse põhjustamise tõttu tegema kakssada tundi üldkasulikku tööd.

Prokuratuur esitas Janno Lehemetsale süüdistuse omastamises, maksejõuetuse põhjustamises ning raamatupidamise kohustuse rikkumises. Lühidalt lahti seletatuna seisneb süüdistus selles, et Lehemets omastas Transvel Grupp OÜ vara, millega põhjustas ettevõtte maksejõuetuse. Samuti rikkus Lehemets, kes oli Transvel Grupp OÜ juhatuse liige ning seoses sellega vastutav maksukohuslase raamatupidamise eest, raamatupidamise korraldamise nõudeid, jättes esitamata Transvel Grupp OÜ majandusaasta aruande 2012. aasta kohta.

Täna toimus teine korraldav eelistung, kus prokuratuur on tõepoolest palunud kohtult Lehemetsa suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist oportuniteedi põhimõtetel.

"See tähendab, et kogutud tõendid on kinnitanud kuriteo toimepanemist, kuid arvestades süü suurust ja asjaolu selle kohta, et süüdistatav on asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, ei ole ilmtingimata vajalik isiku vastutusele võtmine kriminaalkorras," ütles Põhja ringkonnaprokurör Õnne Neare-Vaarmann. "Taotlust esitades lähtusin asjaolust, et Janno Lehemets on avaldanud kahetsust ning saab aru, et tema käitumine ettevõtte majandusraskuste tekkimisel oli väär," lisas ta.

Loe veel

"Kõige olulisem selle asja juures on see, et Janno Lehemets on asunud hüvitama tema suhtes esitatud hagi. Samuti on ta valmis võtma teo eest vastutuse, kohustudes tegema kuue kuu jooksul 200 tundi üldkasulikku tööd ja hüvitama kriminaalmenetluse kulud," toonitas prokurör.

Kuigi juriidiliselt ei ole tegemist karistusega, ei pääse Lehemets prokuröri kinnitusel siiski sunnimeetmeta. "Peab veel mainima, et kui Janno Lehemets ei täida talle pandud kohustusi tähtaegselt, siis uuendab kohus prokuratuuri taotlusel tema suhtes kriminaalmenetluse," sõnas Neare-Vaarmann.