Omaniku poolt piinatud koer leidis ajutise kodu ning toibub läbielatust

Heiki Valner teatas täna Facebookis, et eile päästetud piinatud koer elas öö üle ja tunneb ennast juba paremini.

Eestimaa Loomakaitse Seltsi president Heiki Valner kirjutas oma Facebookis:" Täna võttis Hallikest vastu hoopis teistsugune hommik ja nüüd algab tal hoopis teistsugune elu. Ei mingit kärkimist ega lohistamist enam, löömisest rääkimata."

Koer pandi kutsikate aedukisse, et ta seal oma tunde järgi värskes õhus saaks tatsata. Koer elas üle ka öö ja hetkel ei paista ta stressis olevat.Valuvaigistitest ja liigeserohust oli abi ning hommikul tatsas ta juba omal jalal, tõsi küll üsna vaevaliselt, uut ümbrust uudistama.

"Ega loomulikult looma sisse näe, aga tundub, et endist elunatukest ta nüüd küll taga ei igatse," seletas Valner.

Heiki Valner rääkis Delfile, et hetkel on ta samas piirkonnas ühes talus

"Me valisime selle talu sellepärast, et esiteks see on esimesel korrusel, enamus teisi hooldekodusid olid kas teisel või kolmandal ja oleks väga raske olnud kogu aeg tõsta teda," selgitas Valner. "Teiseks on arstiabi kohe olemas ja kolmandaks on värkse õhk, koer saab väljas käia."

Üks Tartu pere avaldas ka soovi võtta koer oma juurde.

Valneri sõnul läheb koera ravimine väga kalliks.

"Kolmapäeval on uuring, et kas koeral on piimanäärmekasvaja," seletas Valner. "Hetkel ei ole veel kindel, et kas on kasvaja või on lihtsalt koera palju söödetud ja ta on saanud vähe väljas viibida."

Loe veel

Loomakaitse Liit palub ka annetusi, et nad saaksid koera ravi jätkata. Annetusi saab teha pangakontole:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

"Hallikese ravi"

Lisaks sellele saab toetada loomade ravi saab helistades liidu annetustelefonidele

9000 777 (5 eurot)

9000 888 (10 eurot)

Helistada saab TELIA ja ELISA võrkudest. Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.