Omamoodi riigihange! Politsei jagab laiali 70 000 euro eest komme

PPA pressiesindaja Maria Gonjak selgitas, et politsei ostab kommid, mida jagatakse PPA ennetustegevuste käigus, olgu nendeks loengud koolides-lasteaedades või muud avalikud üritused, sealhulgas näiteks politseipäev, erinevad messid ja muud politseitööd tutvustavad üritused. Samuti jõuavad need kommid PPA töötajate laste jõulupakkidesse.

"Ühtlasi on politsei sel ja möödunud aastal jaganud komme seadusekuulekatele ja eeskujulikele autojuhtidele – möödunud aastal veebruari lõpus ning sel aastal kooliaasta alguses. Sarnaseid aktsioone on plaanis läbi viia ka edaspidi," lisas Gonjak.

Kommihanke leping sõlmitakse kolmeks aastaks. Lepingus olev kauba ja teenuste kogumaksumus on eeldatav, riigihanke läbiviimisel on omad piirmäärad ning raamleping on ostukohustuseta.