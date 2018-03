Omal käpal Lätist Ruhnu saarele jõudnud karu sai paugupealt kuulsaks

“Aastaid tagasi, ilusal kevadisel aprillikuul aastal 2006 Ruhnu saarele tulnud karu sai paugupealt kuulsaks – mitte ainult kogu Eestis, vaid ka Lätis ja mujal maailmas,” kirjutab ruhnlane Kaarel Lauk.

Esimesena silmas karu saarlaste traallaeva meeskond, kes 10. aprillil Ruhnu ümbruses kala püüdis, kirjutab Saarte Hääl.

Uudistes kirjutatu järgi märkas teisipäeval ühe Liivi lahel olnud kalalaeva meeskond, et Ruhnu saarest 12 kilomeetri kaugusel loodes jalutab triivival jääpangal pruunkaru.

Jutustab laeva meeskonnaliige Kaido Tiit: “Uurisime binokliga, et kurat, mis asi see on – inimese kohta liiga suur, nagu oleks mingi looma moodi. Helistasime saare piirivalvuritele, need teatasid hiljem tagasi, et leitigi karu jäljed.”

Karu maabus saarel 16. aprillil. Jäljed leidis Norrkeldi rannas jalutanud perekond Kaljulaid.

Riina Kaljulaid: “Karu jälgi nägime hiljem pidevalt nii liivasemal metsateel kui ka mererannas. Karu kartsime, kogu aeg oli kerge valvel­oleku tunne, mure nii oma pere kui ka kariloomade ja põldude pärast.”

Tuul puhus Läti poolt!

Karu sai paugupealt kuulsaks. “Tõsiasja”, et tegemist on Läti karuga, ristiisa olen ma ise. Järjekordse ajakirjaniku küsimusele, kust karu tulla võis, vastasin: “Küllap Lätist – tuul puhus sealtpoolt.” (Kustpoolt tuul puhus, polnud mul muidugi õrna aimu, kes sellist asja tagantjärele teab.)

Sellest piisas, lätlased saatsid kohemaid oma reporteri ajalehest Diena kohale. Too nooruke naisterahvas osales aktiivselt oma kodumaa kadunud karu otsingutel ja veel hiljemgi helistas tihti, et karu kohta uudiseid küsida.

