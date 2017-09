Oma passi Nordica lennukisse unustanud noormees saadeti Venemaalt välja

1. augustil saadeti Venemaalt välja Nordica lennukiga Peterburi lennanud Andrei Sinkevitš, sest ta oli oma Eesti kodaniku passi lennukisse unustanud ja seda ei leitud sealt õigel ajal üles, kirjutas venekeelne Delfi.

Koos emaga Peterburi reisinud Sinkevitš avastas puuduva dokumendi passikontrollis. Piirivalvur võttis lennukiga ühendust, sealt öeldi, et passi lennukis pole. Lennuki salongis lubati korraldada põhjalik kontroll ja kui pass leitakse, lubati see viia lennujaama leitud asjade letti.

Sinkevitšile öeldi, et Vene seaduste kohaselt saadetakse ta järgmise reisiga Venemaalt välja ja kästi oodata Nordica esindajat. Nordica esindaja lubas asjaga tegeleda ja teada anda, kui midagi on selgunud. Tagasi ta aga ei helistanud, samuti ei jätnud ta Sinkevitšile oma numbrit.

Sinkevitš viidi transiittsooni. Ta tundis end väga halvasti, sest ta ema ületas piiri esimesena ning teda ei lastud enam tagasi, mistõttu noor poeg oli esimest korda üksi reisil.

Transiittsoonis oli Sinkevitš neli tundi, seejärel saadeti ta riigist välja Eestisse. Vahepeal selgus, et Nordica oli ikkagi passi lennukist leidnud, aga lennuk passiga oli vahepeal lennanud Kiievisse. Peale pikka ootamist sai ta lõpuks oma passi Tallinnast kätte.

Sinkevitš pidi Tallinnast ostma 99,90 euro eest uue pileti Peterburi, sest seal ootas ema ja võõrastemaja eest oli juba makstud. Ta oli pahane, et tema passi lennukist ei leitud. Samuti tahtis ta teada, kes tasub tema kulud. Üksnes telefonivestluste peale Eesti konsuli, välisministeeriumi, Nordica ja Peterburis ootava emaga läks 150 eurot.

Nordica turunduse- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo nentis, et reisijad unustavad tihti asju lennukisse. Peterburis peatus Nordica lennuk üksnes 35 minutit ja kuna Peterburis on pikad passikontrollijärjekorrad, oli lennuk juba õhku tõusnud, kui meeskond kadunud passist kuulis.

Ta ütles, et kahe lennu vahele jäi vaid 7-10 minuti pikkune periood, kui lennukis polnud reisijaid. Selle aja jooksul jõuab üle vaadata vaid istmed ja ülemise pagasihoidiku. Alles Kiievis toimunud peatuse ajal oli rohkem aega ja siis pass ka leiti. Uibo sõnul teatas Nordica, et lennukist passi ei leitud. Jutt sellest, et passi polnudki, oli kommunikatsiooniviga.