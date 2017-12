Olümpiasangar Allar Levandi kingib Soomele juubeliks monumendi, mis kerkib küll Tallinna südalinna

Allar Levandi ja tema mõttekaaslased kingivad Soome rahvale tänuks monumendi – kerkib see Tallinna südalinna.

Allar Levandi ja tema toetajatele on oma nägemuse monumendist saatnud juba mitmed hinnatud Eesti skulptorid nagu Kalle Pruuden, Gea Sibola Hansen, Hannes Starkopf, Tauno Kangro, Mati Karmin ja Tiiu Kirsipuu.

Levandi ja ta mõttekaaslased tutvustavad täna hommikul kell 11.30 Tallinnas pressikonverentsil algatuse tagamaid, monumendi tulevast asukohta Tallinna kesklinnas, konkursile esitatud skulptorite töid ja projekti edasisi plaane.

Levandi sõnul on igaühel kindlasti oma lugu, mille eest tahaks Soome rahvast kas või aastakümneid hiljem tänada.

“Minul on neid mitu. Näiteks aastast 1986, mil meid pandi ühel võistlusel segameeskondadesse teiste riikide koondistega. Mina kui toonase Nõukogude Liidu meeskonna noorim sattusin kokku soomlastega. Täpsemalt nende toonase olümpiamedalisti Jouko Karjalaineniga.

Meie kohtumine lõppes toona sellega, et ta kinkis mulle Soome suusakoondise kindad. Te ei kujuta ette, mida see minusuguse noore sportlase jaoks tähendas. Ma kindlasti ei saa öelda, et tänu sellele võitsin ma 1988. aastal Calgarys kahevõistluses pronksi, aga see kingitus jäi mulle meelde eluks ajaks.

Ma tundsin tänu nendele kinnastele, et ma olen nüüd parem sportlane. Need kindad on mul tänaseni alles. Aga veel kord – see on vaid üks lugu paljudest, mille pärast olen soomlastele väga tänulik ja mille pärast väärib Soome rahvas minu arvates vähemalt üht monumenti,” kirjeldas Levandi algatuse tagamaid.