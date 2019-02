"Olukorrast riigis": Keskerakond on enim kiriku ettepanekuid üle võtnud

Lobjakas selgitas, et see kompass oli spetsiifiliselt suunatud sellele, et mõõta erinevate parteide programmide kattuvust sellega, mida on poliitikutelt või valimistelt soovinud Eesti kirikute nõukogu.

Saavutati tulemus, kus esikohal on Keskerakond, teisel kohal Isamaa ja kolmandal kohal sotsid, mis on kõik parteid, mis moodustavad ka tänase valitsuse.

"Konservatiivsemad ringkonnad EELK-st, näiteks Meiekirik.net, ei saa aru, miks peapiiskop on lasknud esikolmikusse tõusta sotsidel. Eriti kui arvestada, et selle kompassi nimi oli ristiinimese valimiskompass, siis sotside positsiooni kirjeldatakse väga teravalt, nimetatakse äärmuslikuks, kristlikke arusaamu lammutavaks. Enam-vähem sama probleem on ka Keskerakonnaga, kelle seisukohad eriti kooseluseaduse kohal on liikunud parempoolsete kirikutegelaste arvates liialt vasakule," rääkis Lobjakas.

Karnau soovis omalt poolt parandada, et siin ei ole tegemist parempoolsuse või ka konservatiivsusega, vaid hoopis vanameelsusega.

Samas nentis ta, et Luteri kirik on alati hoidnud võimul oleva partei poole.

Karnau märkis, et kui Keskerakond on kirikute nõukogu ettepanekud üle võtnud ja neid toetanud, siis on mõistetav, et see partei saab Viilma poolt kõige enam tähelepanu ja osutub tema soosikuks.