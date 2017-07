"Olukorrast riigis": IRL-i korruptsioonivastane kampaania võib tekitada pingeid valitsuses

Ajakirjanik Andrus Karnau ütles Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et IRL-i jõuline korruptsioonivastane valimiskampaania võib tekitada pingeid valitsusliidus ja tuua isegi kaasa selle lagunemise.

Karnau tõi saates välja, et IRL kordab oma eelmiste kohalike valimiste kampaaniat, kus samuti keskenduti korruptsiooni vastasele võitlusele. Tema sõnul toob see ilmselt kaasa ka vastuolud valitsuskoalitsioonis. Karnau meenutas, et kui Raivo Aeg oli kapo peadirektor, pühendas kapo aastaraamat praegusele Tallinna abilinnapeale, Keskerakonna aseesimehele Mihhail Kõlvartile peatüki ja viitas seal Kõlvarti kahtlastele tegudele, vahendas ERR raadiosaadet.

"Kui ma mõtlen selle peale, kuidas see persoonide vaheline konflikt kui ka korruptsiooni konflikt võimendub Toompea koalitsioonis, siis ma midagi head seal küll ei näe," ütles Karnau.

"Analüütikud on enamasti öelnud, et tõenäoliselt võib see valitsus laguneda juhul kui IRL ei saa Tallinnas üle valimiskünnise. Aga kui näga konflikti korruptsiooni- ja ka rahvusteemal, siis võib see valitsuse lagunemine hoopis sel pinnal teoks saada. Paratamatu on see, et kui all-linnas lähevad väljaütlemised väga teravaks, siis see avaldab mõju ka üleval linnas," ütles ta.

Ahto Lobjakas imestas, et IRL ei valinud Viktoria Ladõnskajat Tallinna linnapeakandidaadiks. Lobjakas teadis rääkida, et Ladõnskaja ise olevat väga tahtnud linnapeakandidaadiks saada.

"Ta oleks sinna ka sobinud, noorema inimese, naisena ja venelasena. /.../ Aga nii palju kui mina aru saan, siis [IRL-i esimehel] Helir-Valdor Seederil on Ladõnskajaga kaks probleemi. Esiteks see, et ta on naine ja teiseks see, et ta on venelane," rääkis Lobjakas.