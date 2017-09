"Olukorrast riigis": EKRE retoorika on ehtne natsism

Saates "Olukorrast riigis" analüüsiti Mart Helme väljaütlemisi. Foto: Hendrik Osula

Tänases Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" analüüsiti Mart Helme seisukohti põliselanike defineerimisel, leides, et need väljendavad natslikke põhimõtteid, mille reaktsiooniks on sotsiaaldemokraadid valinud terava vastandumise viisi.