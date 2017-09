"Olukorrast riigis": e-valimised võiks pigem ära jätta

Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" tõdesid ajakirjanikud Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau, et seoses ID-kaardi turvariskiga võiks kohalikel valimistel tõsiselt kaaluda e-hääletusest loobumist.

"Kui keegi häkib kasvõi ühe hääle on see usaldusväärsuse kadu ja piisav põhjus, et e-hääletus ära jätta," vahendab ERR-i uudisteportaal Karnau öeldut.

Lobjaka sõnul on tal kahju, et e-valimised siiski korraldatakse, kuna oleks huvitav näha, et millised oleksid erakondade häältesaagid, kui sellist hääletamisvõimalust pole. Tema sõnul tasub silmas pidada ka seda, et Venemaa on "häkkimisaktiivne ja meie vaenlane."

Nii Karnau ja Lobjakas pidasid mõistetavaks, et juhtunut üritavad ära kasutada nii peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kui teda kritiseeriv opositsioon.

"Kõik siin maailmas on poliitika, Reformierakonna poliitikud võtavad plusspunkte ja kritiseerivad valitsust. Ka Ratas teenis plusspunkte, kuna oli kohal tõi sõnumi ja võttis vastutuse. Poliitiku töö ongi võtta punkte ja pälvida tähelepanu," rääkis Karnau.

Lobjaka hinnangul ei pruukinud olla siiski õige, et ohust teavitas ajakirjanduse kaudu avalikkust isiklikult peaminister Ratas, kuna paar päeva hiljem teatati, et häda pole midagi ja e-valimised ära ei jää.

