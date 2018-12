Oliver Nääs: täna võib Edgar Savisaar korrata, et on puhas nagu prillikivi

"See tähendab, et inimelu ja tervis on olulisemad kui avalik huvi ning kohtupidamine kellegi elu ja tervise hinnaga, ei ole aktsepteeritav," märgib ta.

"Täna võib Edgar Savisaar korrata, et on puhas nagu prillikivi, sest süüdimõistvat kohtuotsust ei tulnud. Samas on see kriminaalmenetlus ja kohtuasi kestnud kaheksa aastat, mis kurnas lisaks maksumaksja rahakotile oluliselt ka Edgar Savisaare tervist."

Nääs leiab, et on koht riigil peeglisse vaatamiseks ja küsimiseks - kas meil on üldse nii terveid inimesi, kes peaks vastu kaheksa aastat kestva kriminaalmenetluse ja kohtuprotsessi? "Mida peaks edaspidi tegema teisiti, et kellegi süü või süütus saaks selge vastuse juba enne, kui süüdistus laguneb koost koos süüdistatava tervisega," küsib ta.

"Edgar Savisaar ei tunnistanud end süüdi, sest ta ei ole talle ette heidetud tegusid toime pannud. Prokuratuur vastupidist tõestada ei suutnud. See on nüüd koht kus faktidega leppida, sõltumata oma varasematest hoiakutest või eelarvamustest Edgar Savisaare suhtes."