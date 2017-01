Olgugi, et Ilves viibib tulevikus suurema osa ajast USAs, jääb Ärma talu Eesti maksumaksjate õlule

Oktoobri lõpus otsustas valitsus rahuldada presidendi kantselei taotluse anda Ilvese kasutusse esindus- ja tööruumid Tallinnas ja hüvitada mõistlikud kulud, mis on seotud Ärma talus tema elukoha korrashoiuga.

Ärma talu kulud olid mullu üle 62 000 euro, ent presidendi kantselei on lubanud, et see summa on edaspidi väiksem, sest kaht abilist enam palgal pole.

Arvestades, et Toomas Hendrik Ilves viibib suurema osa ajast USAs, kas siis Ärma talu ikka liigitub tema elukohaks?

"Vastavalt presidendi ametihüve seadusele on presidendil pärast ametivolituste lõppemist õigus saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest. Ärma talu jääb president Ilvese koduks ka ajal, kui president viibib ajutiselt Eestist eemal," põhjendab Piret Pert.

