Olga Ivanova: soovi luua vene parteid ei ole

Keskerakonna juhatuse liige Olga Ivanova kinnitas, et temal Yana Toomil ja Oudekki Loonel ei ole soovi luua vene parteid.

Olga Ivanova ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et esialgu otsustati valimisliitu mitte luua seetõttu, et teisipäeva hilisõhtul toimunud arutelu andis lootust erakonnas olevatest lahkhelidest veel rääkida, vahendab ERR Uudised.

Kui läbirääkimised peaksid jooksma ummikusse, siis vene parteid Ivanova sõnul kavas luua pole.

"Meie valimisliitu on valmis tulema kogu nimekirjast ka 40 protsenti eestlasi, nii et kindlasti me ei kaldu sinnapoole, et meil on soov tekitada mingisugust vene parteid. Absoluutselt mitte," sõnas ta.