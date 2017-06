Olga Ivanova: Savisaar kandideerib tõenäoliselt Lasnamäe piirkonnas

Edgar Savisaar kandideerib kohalikel valimistel tõenäoliselt Lasnamäe piirkonnas, ütles keskerakondlane ning Savisaart kampaanias toetada lubav Olga Ivanova. Kas Keskerakonna nimekirjas, jääb esialgu selgusetuks.

"Mul on väga hea meel selle üle, et ta kandideerib," kommenteeris riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Olga Ivanova, toonitades, et polnud esmaspäeva pärastlõunaks veel Edgar Savisaarega isiklikult ühendust saanud ning ei oska Savisaare täpsemaid plaane kommenteerida.

Küll aga meenutas Ivanova, kuidas Savisaar oli kindel kandideerima esinumbrina Keskerakonna Lasnamäe nimekirjas, kuid pärast erakonna otsust kinnitada piirkonna esinumbriks Mihhail Kõlvart, oli õhus küsimus, kas Savisaar kandideerib üldse või mitte. "Ühel korral saad ligi 40 000 häält ühes ringkonnas ning järgmisel korral öeldakse, et sa ei ole esinumber ning inimene, kes on teise piirkonna esimees ja vastutab selle eest, tuleb esinumbriks. Loomulikult oli pettumus suur," selgitas Ivanova. Savisaar kandideerib tõenäoliselt Lasnamäel. "See on tema valimisringkond juba aastaid olnud ja ma arvan, et nii see jääb," lisas Ivanova.

” Ivanova kandideerib Keskerakonna nimekirjas ning on valmis Savisaart kampaaniaga aitama.

Ivanova kinnitas, et kandideerib ise kindlasti Keskerakonna nimekirjas ning on valmis Edgar Savisaart kampaaniaga aitama. Poliitikahuviliste ringkondades levivaid kuuldusi, nagu oleks Edgar Savisaar Keskerakonna ridades lihtsalt häältepüüdja ning reaalselt poliitikas osaleda ei suudaks, peab Ivanova spekulatsioonideks. "Nii palju, kui mina olen temaga suhelnud ka protsessi ajal tundub mulle, et ta ei ole lahkunud poliitikast. Ta oli väga hästi kursis nende asjadega, mis toimuvad Eesti poliitikas ja ka välispoliitikas. Ta alati tundis selle vastu huvi ja andis head nõu," sõnas Ivanova. Kas sel korral Savisaarele rekordtulemus tuleb, sõltub suuresti valijatest. Siinkohal rõhutas Ivanova, et ka mitmetel tegevpoliitikutel on häältesaak langenud, kui nad pole midagi konkreetselt valijate heaks teinud. "Selleks, et valija sind hindaks, pead sa tõesti väga palju tegema ja oma ajaloo jooksul on Edgar väga palju teinud inimeste jaoks. Ma arvan, et seda nad kõik mäletavad," ütles Ivanova kokkuvõtteks.

Edgar Savisaar teatas täna, et kandideerib kohalikel valimistel, täpsustamata, kas Keskerakonna ridades ning mis piirkonnas. Veel eelmisel nädalal teatas Savisaar, et ta on liiga haige, et osaleda kohtuprotsessil.

Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Savisaar on kohtu all altkäemaksu võtmise süüdistusega. Ta soovis kriminaalasjast vabanemist, sest ta on parandamatult haige ja Savisaare arsti sõnul on kohtuprotsess tema tervisele ohtlik. Ekspertiis leidis aga, et Savisaar võib protsessil osaleda, kui ta oma tervist hoiab. Loe sündmustest lähemalt blogist!