Olga Ivanova: parteikaaslased lubasid minu väljaviskamise korral ka ise lahkuda

Keskerakonna volikogu võttis täna vastu avalduse, milles öeldakse, et erakonna vastu kandideerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas. Edgar Savisaar võib jääda, kuid Olga Ivanovale näidatakse ust.

Ivanova jaoks tuli otsus üllatusena ning ta kuulis seda Delfi käest esimest korda. "Ei ole kuulnud, aitäh teatamast," rääkis ta.

Keskerakonna volikogu otsust nimetas Ivanova kahetsusväärseks ja kurvaks uudiseks. "Savisaare valimsiliidus on väga palju tublisid keskerakondlasi. Väga kurb," räägib ta. Ivanova kinnitab, et on mitmeid keskerakondlastest riigikogu fraktsiooni liikmeid, kes lubasid tema väljaviskamisel parteist lahkuda.

Ivanova sõnul on praegu veel ebaselge, mis täpsemalt saama hakkab. "Olen ju erakonna juhatuse liige," räägib ta. "Esmaspäeval on juhatuse koosolek. Eks siis selgub täpsemalt."