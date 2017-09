Olga Ivanova: mingit tüli ei olnud, Rosenblatt tahtis lihtsalt kõrgemat kohta

Täna lahkus Savisaare valimisliidust Edgar Savisaare nõunik ja abi Andrus-Marius Rosenblatt, kes väitis, et koos temaga lähevad liidust ära ka mitmed teised - põhjuseks kuuldavasti tülid Olga Ivanovaga. Ivanova rääkis Delfile, et tüli tõttu küll keegi valimisliidust ei lahku.

Ivanova sõnul on aga inimesi, kes jätavad kandideerimata muudel põhjustel. "Mõnedel on näiteks tervislikud ja finantsilised põhjused. Me oleme neile väga tänulikud, et nad tegid õigel ajal selle otsuse ja esitasid ka selle kohta avalduse," ütles ta.

"See kõik on loomulik protsess ja toimub ka kõikides teistes erakondades ja valimisliitudes, see lihtsalt ei paista välja," kinnitas Ivanova.

Rosenblati lahkumise põhjus seisneb Ivanova väitel aga selles, et Rosenblatt ei olnud rahul oma positsiooniga Savisaare valimisliidu üldnimekirjas. "Inimene lihtsalt tegi enda jaoks valiku," sõnas Ivanova.

Ivanova väitel hakkab Rosenblatt nüüd tööle Keskerakonnas Yana Toomi büroos, kust Rosenblatile juba teisipäeval ettepanek tehti.

Savisaare ja Tegusa Tallinna ühendnimekirjast lahkus kokku 9 kandidaati, lõplikus nimekirjas kandideerib 108 inimest.