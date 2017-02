Olga Ivanova kritiseerib Kõlvarti nimetamist Lasnamäe esinumbriks

Riigikogu liige Olga Ivanova ei ole rahul sellega, et Keskerakonna esinumbriks Lasnamäel saab abilinnapea Mihhail Kõlvart, kirjutas venekeelne Delfi.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi eile Keskerakonna Tallinna nõukogu koosolekul ettepaneku nimetada Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Tallinna nõukogu toetas mõlemat kandidaati. Ivanova polnud sellega rahul.

"Kui Jüri Ratas oma toetajatega tuli erakonnas võimule, oli põhiline kriitika eelmise juhtkonna suhtes, et piirkondlikke organisatsioone, näiteks Lasnamäe osakonda, kuulatakse vähe ja nendega eriti ei arvestata," rääkis Ivanova.

Tema sõnul ei arutatud Kõlvarti esinumbriks nimetamist Lasnamäe osakonnaga, küll aga rääkis talle sellest võimalusest ühe korra Ratas nendevahelises vestluses.

Ivanova vastas Ratasele, et tema teada on ka Yana Toom valmis Lasnamäel esinumbrina kandideerima. "Ja see oleks palju loogilisem kui ära tõmmata Kõlvartit, kes on juba pikalt olnud Põhja-Tallinnas," ütles Ivanova. Kõlvart on kandideerinud kogu aeg Põhja-Tallinnas ja tema potentsiaal on seal Ivanova hinnangul kõrgem.

Ivanova arvates võiks esinumbrina kandideerida Edgar Savisaar, kuigi ta on viimasel ajal tegelenud oma tervisega. Ratas seda arvamust ei jaga.

"Eile nõukogus edastasin Edgar Savisaare palve ja tõstatasin tema kandidatuuri Lasnamäe esinumbriks," meenutas Ivanova eilset koosolekut. Tema sõnul oli Savisaar valmis Keskerakonna nimekirjas kandideerima, aga Ratas imestas, et tema teada pidi Savisaar haige olema. Vaatamata kehvale tervisele on valijate toetus Savisaarele endiselt suur. Erakonnal oleks sellest Ivanova arvates vaid võita.

Ivanova lisas, et ta tegi ettepaneku tõstatada ka Yana Toomi kandidatuur. Valimistel sai Savisaar ühe hääle, mille andis Ivanova. Toom ei saanud ühtegi häält, Kõlvartit toetas 10 inimest.

Ivanova pidas eilset otsust erakonna jaoks ebaõigeks ja ebaloogiliseks. "Lasnamäega ei kooskõlastanud seda keegi. Põhimõtteliselt meile lihtsalt määrati esinumber," ütles Ivanova. Lasnamäe valijatele on see tema sõnul signaal, et uus juhtkond vabaneb Savisaarest tema kõigis esinemisvormides.