Olga Ivanova: kogu vene teema linnas on Mihhail Kõlvarti korraldada. Nii Vene kultuurikeskus, Stolitsa, PBK kui ka kirik!

Mõni aeg tagasi Keskerakonnast välja heidetud Olga Ivanova sõnab, et valimised võitis Keskerakond ikkagi PBK ja Stolitsa abil ja peamised otsused langetas Mihhail Kõlvart.

"PBK ja Stolitsa on vahendid, millega võideti viimased valimised. Need andsid viimase tilga, mis oli puudu, sest olgem ausad, nii palju paska [Edgar] Savisaare kohta ei ole Stolitsa kunagi kirjutanud, kui ta kirjutas enne valimisi," märkis Ivanova EPL-ile antud intervjuus.

"Minu jaoks kõige huvitavam olukord tekkis siis, kui ma läksin parlamenti. Siis mind enam PBK saadetesse eriti ei kutsutud, põhjendati, et oleks vaja rääkida midagi, mis on linnaga seotud. Olen korteriühistute toetusrühma esimees, mul on väga palju korteriühistute esimehi, kellega oleme kohtunud, konverentse korraldanud. Aga ikka ei kõlvanud," rääkis ta.

"See kattuski ajaga, kui Edgar 2015. aasta märtsis haiglasse sattus, ja kõik hakkas muutuma. Viimati oligi nii, et [Mihhail] Kõlvart kooskõlastas esinemisi, kes läheb ja kes mitte. Pärast mulle öeldi, et kogu vene teema linnas on tema korraldada, nii Vene kultuurikeskus, Stolitsa, PBK kui ka kirik," väitis ta ja lisas: "Ahto Lobjakas ütles õigesti, et kuni keegi teine ei tunne huvi kuidagi vene valijat kõnetada, siis on see probleem."

Kõlvart: PBK pole minu edu põhjuseks

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ütles möödunud nädalal Delfile, et Tallinnas on ühtne meediasüsteem, mille raames tellitakse saateid ka venekeelsest telekanalist PBK. Neid saateid on tellitud juba 15 aastat, tema on juba aastaid PBK eetris olnud ning on ebaõiglane väita, et PBK on põhjuseks, miks ta sai valimistel hea tulemuse.