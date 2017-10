Olga Ivanova Keskerakonna nimekirjas riigikogu valimistel kandideerimist ei usu, on avatud pakkumistele

Olga Ivanova Foto: Madis Veltman

Riigikogu liige Olga Ivanova ütles, et ta ei usu, et ta kandideerib 2019. aastal riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Keegi teda ühtegi teise nimekirja kutsunud ei ole, aga ta on pakkumistele avatud.