Olga Ivanova: Keskerakond oli sunnitud minu tõttu kokku kutsuma salajuhatusi

2015. aasta lõpus üritas Kadri Simson Edgar Savisaart Keskerakonna juhi kohalt kukutada, aga ta kaotas valimistel napilt Savisaarele. Järgnes vihane positsioonivõitlus, mille käigus peeti lahinguid iga võimupositsiooni pärast Keskerakonnas.

Selles võitluses oli Ivanova Savisaare poolel, vastaspoole olulisemad tegijad olid Simson, Jüri Ratas ja Mailis Reps. Märtsis 2016 tegi Ivanova koos mõne teise keskerakondlasega Keskerakonna aukohtule kaebuse Repsi kohta, mis oleks võimaldanud Reps erakonnast välja visata.

Aukohus otsustas siiski Repsi kasuks. Juba mõned kuud hiljem sai Repsist Keskerakonna presidendikandidaat, sügisel aga kukutas Ratas Savisaare ja temast sai kohe peale seda ka Eesti peaminister. Ivanova suhted uute erakonnajuhtidega olid aga rikutud. 2017. aasta kohalikel valimistel pani Ivanova Tallinnas kokku Keskerakonnaga konkureeriva Savisaare valimisliidu ja visati selle eest Keskerakonnast välja. Kuna aga erakonna juhatuse liiget saab lahti lasta vaid üldkogu, siis pidid Keskerakonna uued juhid veel mõnda aega taluma seda, et erakonda mitte kuuluv Ivanova käis erakonna juhatuse koosolekutel.

Kui Savisaar oli veel esimees, tegite teie ettepaneku Mailis Reps erakonnast välja visata. Miks?

See oli aukohtule esitatud põhjendus, kõik need väljaütlemised, kuidas ta meedias esines erakonna esimehe suhtes. See ei olnud viisakas ja inimlik, kui ta soovitas küünlaid tuua Hundisilmale või midagi sellist. See oli emotsionaalne ettepanek, aga see ei leidnud toetust.