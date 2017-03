Olga Ivanova kasutas kuluhüvitisi mitmekülgselt: seminar spaakeskuses, bussireis Keskerakonna kongressile ja kulukad suurüritused

Rahvasaadik Olga Ivanova kulutas mullu kuluhüvitisi näiteks suurürituste peale. Ka sõidutas ta Lasnamäe korteriühistute esimehed Haapsallu spaa-ja seminarikeskusesse. Ivanova selgitab, et kuluhüvitised on mõeldud kasutamiseks ja soovitab teistelgi saadikutel rohkem eestimaalastega suhelda.

Eelmisel reedel avaldas riigikogu kantselei, kes ja kui palju mullu kuluhüvitisi kasutas. Kokku kasutasid riigikogulased üle miljoni euro. Individuaalselt kulutas kogu ettenähtud summa (12 381 eurot) ära kuus saadikut. Nende hulgas ka keskerakondlane Olga Ivanova.

Näiteks aastakese eest veebruari lõpus rentis Ivanova bussi ning üheskoos Lasnamäe korteriühistute esindajatega sõideti kaheks päevaks Haapsallu Fra Mare Thalasso SPA -sse. Transpordi eest lasi Ivanova riigikogu kantseleil hüvitada 400 eurot, spaakeskuse eest 512,5 eurot. SPA kodulehel seisab, et pakutakse võimalusi tööalaste kokkusaamiste ja ärikohtumiste läbiviimiseks. "Lisaks töisele õhkkonnale saab mõnusas keskkonnas unustada hetkeks töörutiini ning ammutada Paralepa männimetsas uut energiat ja värskeid ideid, koguda inspiratsiooni."

Sõidutas lasnamäelased Keskerakonna kongressile

Bussi tellis Ivanova ka 5. novembriks. Marsruudiks Tallinn-Paide-Tallinn. Kui Ivanova kantseleile 276 euro suuruse arve esitas, märkis ta juurde selgituseks "Lasnamäe elanike sõit Paidesse".

Mäletatavasti toimus 5. novembril Paides Keskerakonna kongress, kus uueks juhiks valiti Jüri Ratas. Olga Ivanova kandideeris juhatusse ning sinna ta 291 häälega ka valiti.

Loe veel

Kantseleile esitatud arvete hulgast leiab ka mitmeid suurejoonelisi üritusi. Näiteks Ivanova endanimeline aastalõpu vastuvõtt läks maksma 700 eurot. Juulis aga korraldas ta koos lastestuudioga Nupukesed ürituse, mis maksis 385 eurot. 21. aprillil toimunud valijatega kohtumise ning õigeusu ülestõusmispüha ürituse korralduskulud olid kokku 950 eurot.

Parteipileti pärast bussist maha ei tõsta

Ivanova ütleb Delfile, et kuluhüvitised on mõeldud selleks, et riigikogulased saaksid tutvustada enda ideid ja tegevusi riigikogus. "Samuti selleks, et kohtuda erinevate huvigruppidega ning kuulata nende muresid. Olen tõepoolest olnud aktiivne ürituste korraldaja ning suhelnud oma valijatega, andes aru minu tegevusest neile ning kuulates nende mõtteid, rõõme ja kriitikatki mulle," märgib ta ja lisab: "Erakonnakaaslasedki on valijad ja parteipileti pärast ma neid bussist muidugi maha ei tõsta, seega kohtun nendegagi nii Tallinnas kui ka mujalgi."

Ta ütleb, et lisaks eespool välja toodud tegevustele korraldab ta näiteks ka õpetajate päevaga seotud üritusi ning väljasõite eakatele. "Haapsalus oli meil korteriühistute esimeestele väljasõit, kus rääkisime ühistute muredest, mis eriti Lasnamäel on kahtlemata aktuaalsed," selgitab ta. "Soovitan enam aktiivset suhtlemist Eesti inimestega teistelegi saadikutele. Küll aga rõhutan, et loomulikult tuleb kuluhüvitisi kasutada ettenähtult ja seda olen ma ka teinud."