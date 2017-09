Olga Ivanova jätkab riigikogu Keskerakonna fraktsioonis

Esmaspäeval Keskerakonnast välja heidetud Olga Ivanova jääb esialgu Riigikogus Keskerakonna fraktsiooni, ütles ta täna.

"Fraktsiooni liikmed arvasid, et mina võiksin jätkata fraktsiooni liikmena. Nemad arvavad, et see koostöö on täiesti võimalik," ütles Ivanova Delfile.

Ivanova sõnul ei tähenda koostöö vaid seda, et tema hakkab valitsuse eelnõusid toetama, vaid ka Ivanova ideede ja algatuste võimalikku läbiviimist.

"Antud hetkel jään fraktsiooni, tuleviku osas ei oska spekuleerida," ütles Ivanova.

Esmaspäeval sai Ivanova teada ka seda, et teda on tõstetud riigikogu õiguskomisjonist riigikaitsekomisjoni. Ivanova tõstatas fraktsioonis ka selle küsimuse, sest enda sõnul ei tunne ta huvi niivõrd riigikaitse, kui õiguskomisjoni töö vastu.

"Eks see ole järgmine küsimus, mida me hakkame arutame. Olen õiguskomisjonis kaks aastat tööd teinud ja sellega hästi hakkama saanud. Kusjuures olin teinud ettepaneku päevakorra osas enne, kui mind sealt välja arvati."

Ivanova sõnul tema tõstmist ühest komisjoni teise talle ei põhjendatud. "Rääkisin Kersti Sarapuuga (fraktsiooni esimees - toim.)ja tema ütles, et seda vist algatas Jaanus Karilaid. Ma arvan, et tema nägemus oli see, et säilitada valitsuse enamus komisjonis."

Olga Ivanova on varem öelnud, et kui tema heidetakse fraktsioonist välja, lahkub temaga koos veel mõni liige. Hetkel kuulub valitsuskoalitsiooni toetajate hulka 54 saadikut, nelja liikme lahkumine kaotaks valitsuses enamuse. Eile teatasidki Heimar Lenk, Marika Tuus-Laul ja Oudekki Loone, et on vastu Ivanova väljaheitmisele erakonnast ja fraktsioonist.

Veel juunini kuulus koalitsioonierakondade fraktsioonidesse 56 liiget, ent nüüdseks on nende hulgast lahkunud Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna, kes kuulusid IRLi.