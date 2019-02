Olga Ivanova: 2014. aastal kehva tervisega kohtu alt vabanenud Ossipenko ruulib endiselt Kohtla-Järvel

Administratiivne ressurss. Koolid, lasteaiad, noortekeskused, kõik on sõltuvuses, kõik kardavad väga oma töökohtade pärast, oma väikeste palkade pärast. Kooliõpetajad, lasteaia õpetajad, direktorid, ettevõtjad, kellele on sobiv sealne olukord. Seal on üks väga suur ettevõtja, kes ruulib ka Jõhvis. Kohalik leht, mida annab välja sama ettevõtja, kohalik TV, mida finantseerib see ettevõtja, kus näidatakse just sobivaid inimesi. Kui vaatate valimisstatistikat, siis näete, et Ida-Virumaal on kõige madalam osalusprotsent. Inimesed arvavad, et niikuinii valitakse ära ja administratiivse ressursiga mobiliseeritud valijate hulk määrab tulemuse.

Nikolai Ossipenko vabanes kehva tervise tõttu juba 2014 kriminaalasjast, aga tema tervis on endiselt piisavalt hea, et Kohtla-Järvel asju otsustada?

Muidugi. Ärge rääkige, et Edgari kohtuotsus on mingi pretsedent, seda on varemgi juhtunud. Mina ei tea, miks oli vaja Edgarit mitu korda ekspertiisi saata, oli selge, et tema tervislik seis on väga raske. Ossipenko puhul juhtus see väga kiiresti.

Räägite, et venekeelsed inimesed on pettunud Keskerakonnas, aga miks nad siis toetavad seda?

Ma ei ütle, et kõik on pettunud. Inerts on tugev, valid halbade vahel vähem halva. Kui sul on valida Reform, sotsid ja Keskerakond, siis on Keskerakonnal näidata vene näod. See müüb endiselt, näete, selles erakonnas on palju venelasi. Kas nad otsustavad midagi? Noh, kes selle peale mõtleb? On teatud asju olnud, mida vene valija jätab meelde, aga kas see on määrav? Arvan, et osalusprotsent on seekord venelaste seas suhteliselt madal, aga kuna eestlastest Keskerakonna toetajate arv on tõusnud, siis see kompenseerib või isegi annab neile mingi edu.

Mida vene valijad saavad sellest, et Keskerakond on võimul?

Kohtla-Järve näiteks saab eestikeelse riigigümnaasiumi.

Mida te arvate sellest?

Nüüd öeldi, et see on eestikeelne riigigümnaasium. Vene kogukond hakkas küsima, et mis meie lastest saab? Otsustage ära, enne kui ehitama hakkate. Mingit kontseptsioon polnud, lihtsalt hakati ehitama, et enne valimisi näidata, et tegevus käib. Nüüd ministeerium üldse vaikib, et mis sellest koolist saab.

Mida siis venelased saavad sellest, et Keskerakond on võimul?

Mina ei näe üldse midagi konkreetset. Saavad ilusaid lubadusi.

Kas EKRE on venekeelse inimese jaoks aktsepteeritav koalitsioonipartner või oleks koalitsioon EKRE-ga isegi Keskerakonna valijatele punane joon?

See oleks teatud mõttes punane joon. EKRE on ikkagi nii radikaalne olnud, nii russofoobne.

Öelnud igasugu asju?

No muidugi, see Reitelmanni väljaütlemine. Vene valijale see ei sobi ega lähe peale.

2015. aastal kirjutas Urmas Reitelmann sotsiaalmeedias, et Eestis elab 300 000 parasiteerivat tibla. Reitelmann kandideerib riigikogu valimistel EKRE nimekirjas (toim).