Oleviste Hoolekanne ootab kodutute ja vähekindlustatud inimeste jõulupuule toiduannetusi

Sooja toitu pakub Swissotel, kringli ja saikeste eest hoolitsevad Tallinna kesklinnavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused. "Alati on oodatud kõik toiduannetused: koogid, kringlid, pirukad, võileivad, puuviljad, kommid, küpsised. Ära võib tuua ka selle toidukraami, mis kodudes jõulupidustustest üle jääb. Koduta inimesed on tänulikud kõige eest, mida neile järgmisteks päevadeks teele kaasa pakitakse – neile kulub see külmal talveilmal hädasti ära," ütleb Hoolekande esindaja Riina Solman.

Kontsert-jumalateenistusele tuleb juba 17ndat aastat lauluga rõõmustama ürituse patroon Reet Linna, keda saadab Aare Jaama; sõduriema Reet Kaljula juhendamisel esinevad jõulumuusikaga ajateenijad kaitseväest. Kuulda saab ooperilauljat Pille Lille, Oleviste koguduse liiget Tuuli Heeney’t ning Priit Silda.

"Kirikusse võib tuua ka riideannetusi. Palume silmas pidada, et kodutud vajavad selliseid riideid ja jalanõusid, millega külma ilmaga tänavatel viibida. Soojad sallid, mütsid, sokid, kindad, saapad, dressid, teksad, kampsunid on teretulnud ja need võetakse tänuga kaasa," ütleb Solman.

Oleviste kogudus võtab toiduannetusi ja ka riideannetusi vastu igapäevaselt, võimalus ette helistada koguduse telefonil 6412241 või kirjutada aadressil oleviste@oleviste.ee.