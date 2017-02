Oksjonil müüdud trammist võib saada tulevikus hoopis vegantoidu restoran

Tallinna Linnatranspordi ASi korraldatud ja eile lõppenud oksjonil leiti uued omanikud kahele varem Tallinna vahel vuranud trammile.

Ühe trammikere saab endale 2520 euro eest ettevõtja Maarja Laineviir, kes naerab, et pole kunagi tahtnud trammijuhiks hakata. Esialgu viib ta ostu koduhoovi, kuid see ei jää sinna seisma: Laineviir tahab toimetada trammi Tartusse ja avada selles vegantoitu pakkuva restorani.

"Millal see lõpuks täitsa valmis saab, selleni on veel aega," ütleb Laineviir, kes praegu juhib veganitele toitu pakkuvat kohvikut Vegmachine, mis on tehtud kaubikusse. "See tramm tuleb väga omamoodi – täitsa teine maailm," lubab värske trammiomanik kindlameelselt.

