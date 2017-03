Õismäe KÜ-d unustasid elanikele öelda, et nad elavad nüüd hoopis teisel tänaval

Õismäe kortermajad Ehitajate tee 127 ja 129 on olnud samal aadressil umbes 40 aastat. Nüüd saavad need uued aadressid: Õismäe tee 193 ja 189.

750 inimesel on segadust kui palju. Häritud on näiteks suhtlus maksuameti, maanteeameti ja kinnisvarafirmadega.

Tallinna linn otsustas aasta alguses muuta Ehitajate tee ääres asuva 18 kinnistu aadresse. Kui muudatus kaks kuud hiljem jõustus, olid endised ehitajateteelased hämmingus, sest neile jäeti ütlemata, et nende aastakümneid püsinud aadresse enam ei eksisteeri.

Üks näide puudutab endist Ehitajate tee 125 maja, mis üleöö sai aadressiks Õismäe tee 195. Sealsed elanikud ei saaks muutusest mingit aimu, sest näiteks sildid on maja peal veel vanad. Tegelikult tuleb seda vist normaalseks pidada, sest linnavalitsuse korraldusega peavad uued aadressid maja küljes olema alles 1. juuliks. Ometigi on majal tegelikult juba üle nädala jagu olnud uus aadress ja see on tekitanud üsna palju segadust.

Kui hiljaaegu sellesse majja korteri ostnud naine soovis telefonilepingut sõlmida, väideti talle Starmanist ootamatult, et Ehitajate tee 125 majas puudub nende kaabel. Naine aga teadis, et paljudel naabritel on leping just nimelt Starmaniga. „Kui palusin naabrite nimesid ja aadresse kontrollida, siis öeldi, et need inimesed elavad hoopis aadressil Õismäe tee 195 ja et ma võiksin ise kontrollida, kus mu tuttavad elavad. Arvasin, et ju on Starmanil mingi probleem,” rääkis ta.

Kui täpselt sama vastus tuli ka Teliast, tundus asi talle juba kahtlane. Kuidas saab olla, et maja justkui ei eksisteeri ja seda ei leita enam ka maakatastrist? Pärast linnaosavalitsuse ja linnplaneerimise ametiga suhtlemist selguski, et linn oli juba aasta alguses teinud otsuse Ehitajate tee ääres asuva 18 kinnistu aadresse muuta ja anda neile majade asukohast tulenevalt loogilisemad aadressid. Majad paiknevad küll Ehitajate tee ääres, kuid kuna neile on ligipääs hoopis Õismäe teelt, tuli ka aastakümneid vanad aadressid ümber teha.

Mureliku elaniku küsimused jõudsid linnaosavalitsuseni, kes saatis need edasi linnaplaneerimise ametile ja märkis, et nende poole on pöördunud mitukümmend Ehitajate tee elanikku, kes ei teadnud muudetud aadressidest midagi.

Kodu on kadunud

Näiteks on ootamatult uue aadressi saanud inimestel tekkinud probleeme maanteeametis või maksuametis. Inimesed, kes tahavad nendesse majadesse korterit osta, on segaduses, sest ei nad ei leia uut kodu ühtäkki enam kaardilt üles.

Linnaplaneerimise amet vastas linnaosavalitsusele, et kõiki asjasse puutuvaid korteriühistuid on tähitud kirjade ja e-kirjadega teavitatud juba 13. jaanuaril. Nendele kirjadele oli omapoolse vastuse saatnud kolm korteriühistut, kes protestisid aadressi muutmise vastu.

Nii selguski, et elanike teadmatuse taga oli tõik, et kunagise Ehitajate tee 125 korteriühistu kas unustas või ei leidnud põhjust oma maja elanikele muudatusest teada anda. Samamoodi juhtus arvatavasti ka paljudes teistes majades.

Kunagises Ehitajate tee 125 majas korteri soetanud naine sõnas, et pärast kirjalikku pöördumist korteriühistu poole ilmusid kortermaja stendile lõpuks teated aadressi muutumise kohta. Peale selle sai ta korteriühistu juhatuselt telefonikõne, milles talle selgitati, et millegipärast on aadresside vahetamine ebamääraselt veninud ja korteriühistul ei ole selgust, mis järjekorras tuleb protsess läbi viia. Eesti Päevalehe kõnedele korteriühistust ei vastatud ja tagatipuks selgus, et äriregistris oli kirjas vale telefoninumber.