Õismäe elanike pöördumine: hõberemmelga mahavõtmise takistamine on ebaseaduslik ja tuleb lõpetada

MTÜ Haabersti Korteriühistute Ümarlaud teatas, et mõistab hukka puukaitsjate trummipõristamise Haabersti hõberemmelga juures ning seda mahitavate poliitiliste jõudude (linnapeakandidaatide) silmakirjaliku käitumise.

Õismäelaste avalik pöördumine:

Juba nädalaid kestnud hõberemmelga piiramine takistab ristmiku ehitamise ajakavast kinnipidamist. On ilmselge, et odava populaarsuse taotlemine erinevate poliitiliste jõudude poolt toob kaasa ehituse kallinemise. Kas puukaitsjad ikka annavad endale aru, et nende vastu esitatakse suure tõenäosusega hagi kahjude hüvitamiseks, mis on tingitud ehituse takistamisest. Või loodetakse, et maksumaksja maksab nende palagani kinni, aga seda korteriühistute ümarlaud ei usu.

Ristmiku ehitamise asja on aetud juba kümme aastat. Selle ristmiku valmimist ei oota mitte ainult Väike-Õismäe elanikud. Veel rohkem on seda ristmikku vaja Kakumäe ja Tiskre piirkonna elanikele, rääkimata Lääne-Harju elanikest, kellest paljud sõidavad igal hommikul mööda Paldiski maanteed Tallinna tööle.

Nüüd, kus projekt on koostatud, saanud ehitusloa ja aktiivne ehitustegevus on alanud, leiti üles hõberemmelgas ja rakendati odava populaarsuse võitmise huvidesse. Puukaitsjatele tahaks esitada küsimuse – kui suured keskkonnasõbrad nad igapäeva elus on? Mitu puud nad oma eluajal istutanud, teavad nad midagi haljasalade rajamisest ja hooldamisest. Kui puukaitsjad arvavad, et loodusesõbra tunneb ära puu kallistamisest, siis nad eksivad rängalt. Hea näide nende looduse „armastamisest“ on Kakumäe Rahva Seltsi poolt remmelgalt korjatud 100 istiku puruks tallamine.

Loe veel

Haabersti Korteriühistute Ümarlaua liikmed ja ühistute elanikud ootavad liiklussõlme valmimist ja oma transporditingimuste paranemist. Korteriühistute ümarlaud on seisukohal, et ehituse tellija ja ehitaja peavad käituma resoluutsemalt. Seaduslikult väljastatud remmelga raieloa alusel puu mahavõtmise takistamine on ebaseaduslik tegevus ja see tuleb lõpetada.

Samas tuleb juhtunut võtta ka õppetunnina selles võtmes, et kogukonnad peavad planeerimise järgus paremini süvenema arendusprojektidesse, olgu siis linnaruumis või ka oma ühistus. Nii elanikud kui ka ajakirjanikud peavad esitama õigeid küsimusi õigel ajal. Ning arenduste tellijad, planeerijad ja projekteerijad peavad olema valmis andma ausaid, otsekoheseid ja arusaadavaid vastuseid – miks midagi just sellisel kujul on vaja teostada ja mitte teisiti.

Kahtlemata on kohalikel elanikel kahju eakatest puudest, kuid kindlasti on tulevased põlved tänulikud ka hiljuti istutatud Ehitajate tee noorte pärnade või Rannamõisa tee kergliiklustee-äärsete hõbepajude alleede eest.