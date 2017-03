Õigusteadlane: tähelepanu Kenderi juhtumile on ebaproportsionaalselt suur

Õigusteadlane Jüri Saar nentis tänases "Ringvaates", et tähelepanu oma õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises süüdistatavale Kaur Kenderile on ebaproportsionaalselt suur, sest marginaalsest kirjutisest on saanud suur sündmus.

Saare sõnul on niivõrd suur tähelepanu isegi kurb. Mind küll huvitaks, kas on üldse mingit rahvusvahelist pretsedenti, et keegi on loonud sõnadega pornograafilise teose, kus on siis tegemist lapseealiste pornograafiaga, mis on tegelikult paljudes riikides keelatud," vahendab Saare põhjendust ERR-i uudisteportaal.

Õigusteadlane märkis, et kirjanduslikud tegelased on loodud sõnadega, aga ilmselt on mingil viisil võimalik tuua välja autori kui teksti looja suhestumine enda tegelasse ja see, kas ta seda naudib.

Lisaks kommenteeris Saar Oliver Nääsi taotlust lõpetada Savisaare kriminaalmenetlus süüdistatava tervisliku seisundi pärast. "Praegu on sisuliselt kohe algamas kohtumenetlus ja kui ta nüüd siin katkeb, peab olema väga selge terviserike, mis tõesti ei võimalda kohtupidamist. Siin ei tule arvesse füüsilised puuded ega ka kroonilised haigused," sõnas ta.

Taktikat, kus lisaks eelpool nimetatud ettepanekule esitati taotlus ka prokurör taandada ning püütakse vaidluse alla seada mõnede tõendite saamise viis, ei pea Saar terviklikuks, kuid see on iga advokaadi õigus. "Jääb natukene mulje, et see kaitsjate taktika on inglise keeles hit and run - löö ja põgene," märkis Saar.